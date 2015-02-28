"Alanya’ya çok yakınım"

ADALET ve Kalkınma Partisi’nden AKP'den Antalya Milletvekili Aday Adayı olan Türkiye-Tacikistan İş Konseyi Başkanı Mahmut Er, Antalya’nın Kaş ilçesindeki aday adayı tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, hizmet için yola çıktığını belirtti. İş hayatında edindiği tecrübeleri, uluslararası ilişkiler alanındaki uzmanlığı ile birleştirerek Antalya ve Türkiye'ye hizmet etmek için siyasete atıldığını belirten Mahmut Er, Türkiye'nin bu büyük yürüyüşünde naçizane görev almak istediğini söyledi. Antalya'nın ekonomik büyümesinde turizmin 12 aya yayılarak çeşitlendirilmesinin ve tarım ürünleri ihracatının artırılmasının önemli olacağını belirten Mahmut Er, "Hükümetimizin 2023 hedefleri doğrultusunda Antalya ekonomisine katkı yapacak projelerin hızla uygulanmasında görev almak istiyorum" dedi. Gündoğmuş-Eskibağ doğumlu olduğunu söyleyen Mahmut Er, Manavgat, Alanya, Gündoğmuş ve Serik çevresinde yoğunlaşan dost ve akrabalarının desteği ile yürüttüğü çalışmalarla, AKP delegelerinin ve parti yönetiminin takdirini kazanacağına inandığını söyledi.