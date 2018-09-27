Alanya'ya bir 'prestij caddesi' daha

İLK prestij caddeleri olan Alaiye, Kestel İsa Küçülmez ve Mahmutlar Atatürk Caddesi'nden sonra Kadıpaşa, Kızlarpınarı ve Hacet Mahallesi'nde yeni prestij caddeleri için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bisiklet yolu, kaldırım ve cadde düzenleme çalışmalarının tamamlandığı Bostancıpınarı Caddesi, Kasapoğlu Sokak ve 602. Sokağın ardından çalışmalar Lifoğu Sokakta sürdürülüyor.

SIRADA TOSMUR VAR

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, aynı dosyada Tosmur Mahallesinde hayata geçirecekleri prestij cadde çalışmasının da bulunduğunu belirterek, merkezdeki çalışmanın ardından ekiplerin Tosmur’a geçeceğini söyledi. Başkan Yücel, “ Tosmur Mahallesinde çevre yolu kavşağından kemer köprüye kadar olan caddeyi yeniden düzenleyerek Tosmur’un prestij caddesi yapacağız. Kent hayatının tüm estetik güzelliklerini ve kolay ulaşım ile sürdürülebilir hizmetlerin keyfini tüm halkımıza sunmak istiyoruz. Bu yönde sürdürdüğümüz çalışmalar devam edecek” dedi..

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2018, 22:00