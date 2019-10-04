Alanya’ya balon balığı uyarısı

ALTÜRK’ÜN sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama aynen şöyle: “Alanya’da basında çıkan haberlere göre balon balığı tüketen bir vatandaşımızın çok ciddi bir sağlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Öncelikle kendisine acil şifalar diliyorum. Daha önceki paylaşımlarımda da anlattığım gibi balon anlığının eti son derece zehirlidir. Balon balıklarının yayılmasıyla yapılan bilimsel araştırmalar balon balıklarının tetrodotoksin (TTX) adı verilen bir nörotoksin içerdiğini göstermiştir. TTX güçlü denizel kaynaklı organik zehirdir. Balon balıklarının riskleri nedeniyle ülkemizde 2 türünün Lagocephalus sceleratus, Lagocephalus spadiceus karaya çıkarılması ve satılması yasaklanmıştır. Akdenizde yapılan çalışmalarda, Lagocephalus lagocephalus türün görüldüğü Tunus kıyılarında yakalanan örneklerde balık etinin tüketiminin toksisite açısından oldukça tehlikeli olduğu bildirilmiştir. Bu konuda halkın bilinçlendirilmesi için valiliğimize kaymakamlıklara yerel yönetimlere ve özellikle basınımıza çok önemli görevler düşmektedir.”