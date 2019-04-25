Alanya’ya 8 milyon TL’lik müjde

Haber: Alper KUTAY

ALANYA'NIN son dönemde yapılan yatırımlarla sağlıkta çağ atladığını belirten Başkan Toklu, sağlık turizmi konusunda Alanya’nın çok ayrı bir yere sahip olması için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Başkan Toklu, turizmin 12 aya çıkarılabilmesi ve turizm gelirlerinin artması için atılan adımlar sayesinde Alanya’nın tüm dünyadan hasta ve hasta yakınlarını ağırlamaya başladığını dile getirdi. Başkan Toklu, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 1 ay içinde 150 bin vatandaşa hizmet verecek seviyeye geldiğini belirtti ve bu doğrultuda Genel Müdür Kılıç’a bazı taleplerinin olduğunu söyledi. Başkan Toklu’ya ziyareti için teşekkür eden Genel Müdür Kılıç, Alanya’daki gelişmelerle bizzat yakından ilgilendiğini dile getirdi. Sağlık konusunda Alanya’nın Türkiye’de parmakla gösterilen bir noktada olduğunu belirten Kılıç, artık Alanya’nın kendi sınırlarını aştığını kaydetti. 8 milyon TL değerindeki sağlık ekipmanlarının Mayıs ayı itibariyle Alanya’ya geleceğini söyleyen Toklu, Alanya’ya gelecek hizmetler noktasında en önemli gücün Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olduğunu kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2019, 17:17