Alanya’ya 6 milyonluk yağmur suyu hattı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Alanya’daki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. İlçenin 102 mahallesinde içme suyu ve kanalizasyon başta olmak üzere bir çok alt yapı hizmeti getiren Alanya ASAT, şimdi de aşırı yağışlar sonrası su taşkınlarına neden olan ve alt yapısı olmayan bölgelere yağmur suyu drenaj hattı döşeme çalışmalarına başladı. Alanya Merkez, Mahmutlar, Oba, Çıplaklı, Tosmur ve Payallar’a, yaklaşık 1200 metre uzunluğunda 2x1 metre ve 3x1,5 metre menfez, 820 metre uzunluğunda 800mm.’lik beton boru imalatı yapacak. Yaklaşık 2 km uzunluğundaki yağmur suyu drenaj hattının maliyeti ise 6 milyon 350 bin lira olacak.

Mahmutlar ve Tosmur’daki çalışmalar tamamlandı.

Mahmutlar’a yapılan yeni sanayi sitesinin çevresinde yağmur suyu drenaj hattı yapım çalışmalarını tamamladı. Öte yandan Tosmur Mahallesi merkezinde yağışlar sonrası ev ve işyerlerinin adeta kabusu haline gelen su baskınları da yapılan yeni yağmur suyu drenaj hattı ile çözüldü. Vatandaşlar bu çalışmaların ardından rahat bir nefes almaya başladı. Alanya Merkez’in bazı yerlerinde ve Kargıcak’ta ise çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2019, 11:50