Alanya'ya 5 yılda 60 milyon liralık yatırım

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Alanya’da hizmete başladığı 2014 yılı Nisan ayından bu yana sorumluluk sahası içinde bulunan 331 kilometrelik yol ağının neredeyse tamamına yakınında önemli alt yapı yatırımları gerçekleştirdi. Mahmutlar Barbaros Caddesi, Konaklı İstiklal Caddesi, Alanya Sahil Yolu ve Oba Stadyum Caddesi başta olmak üzere kırsal mahallelerin grup yollarına 5 yılda 100 kilometre sıcak asfalt döküldü.

KIRSALA 200 KİLOMETRE ASFALT

Alanya Kırsalı’ndaki 68 mahallenin yolları tek tek elden geçirildi. Sadece mahalle yolları değil, yayla yolları da yatırım programlarına dahil edildi. Geçen 5 yıllık süreçte, kırsal mahallelere yaklaşık 200 kilometre satih kaplama yöntemiyle asfalt döküldü. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Alan Ekipleri, birçok mahalle yolunu genişletti, rampa ve yağmur giderlerini yaptı. Alt yapı çalışmalarını hazırladıktan sonra yolları asfaltlayarak kırsal kesimlere daha konforlu ulaşım imkanı sağladı.

ŞEHRE ULAŞIM DAHA RAHAT OLDU

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 5 yılda Alanya Merkez ve Kırsal Mahallelerde yaptığı yol çalışmaları en uzak mahalle ile şehir merkezi arasındaki geliş gidiş süresini kısalttığı gibi vatandaşların daha konforlu ve rahat bir şekilde seyahat etmesinin önündeki engelleri de kaldırmış oldu.

YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR

Alanya şehir merkezine ulaşımı daha kolay hale getirmek ve ulaşımda kaliteyi artırmak için hazırlanan plan ve projeler dahilinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Alan Ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2019, 18:01