Alanya’ya 2023 müjdesi: 'Alanya Büyükşehir olmalı'

HÜSEYİN Yıldız, geride bıraktığımız 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Alanya’da yaşanan atmosferi ve seçim sonucunu değerlendirdi. Yıldız, “Alanya’da seviyeli ve düzeyli bir seçim süreci ve seçim yaşandı. İki ittifak tarafından da hassasiyetler korundu. Bundan sonraki seçimlerde de böyle olacak gibi duruyor. Her iki ittifakın da yönetici ve adaylarına teşekkür ediyorum. Bu ortamın yaşanmasını sağlayan temel sebeplerden biri de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin son 5 yıldır ortaya koyduğu performanstır. İttifak sistemini Sayın Bahçeli ortaya koydu, doğru bir sistem oldu. Biz diğer partilerle kavgalı ve düşman değiliz. Kavgaya, incitici sözlere gerek yok” dedi.

‘45 YILDIR ÜLKÜCÜ HAREKET İÇİNDEYİM’

Mehmet Ali Dim’in “Hüseyin Yıldız kimdir?” sorusunda MHP’li Yıldız’ın cevabı, “Soruların en zoru budur. Genç yaşımızda Ülkücü Hareket içerisinde yer aldım. Ülkü Ocakları’nda başlayan, ilçe başkanlığı, belediye başkan adaylığı, milletvekilliği, merkez yönetim kurulu üyeliği olan, aday olmadığı zamanlarda adayların çalışma grubunda bulunan bir şahsiyetim. 45 yıldır değişik kademelerde görev yaptım, mutluluk duyuyorum. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz” oldu.

‘SALDIRILARA KARŞI BİRLİK OLMALIYIZ’

31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında Ak Parti’nin birçok büyükşehri kaybetmesinin, izlenilen Kürt politikasına ve HDP’ye yaklaşımına bağlanması söylemlerine karşılık, ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin öneri ve girişimleriyle ortaya atılan ittifak oluşturulmasının bugüne gelindiğinde başarılı sonuçlar doğurduğuna değinen Yıldız, “İttifak ihtiyacı neden doğdu? Türkiye’de neler yaşandığına bakalım; gezi olayları yaşadık, benzerleri Suriye, Cezayir ve Mısır da başlamıştır. Uçak düşürülmesi olayında hiçbir sebep yoktu, ülkemizin güney sınırında yaşanılan olaylardan dolayı diğer ülke uçakları zaman zaman ihlal eder. Ekonomik zararı çok oldu uçak krizinin, özellikle turizm ve tarımla alakalı. TSK, emniyet ve yargının FETÖ tarafından ele geçirilmesini uzun yıllar izledik. Ak Parti ve MHP de aynı şekilde ele geçirilmeye çalışıldı. Bu yapılanmanın başına geçmişte cumhurbaşkanı olan biri getirilmeye çalışıldı. Recep Tayyip Erdoğan’sız Ak Parti ve Devlet Bahçeli’siz MHP kurmak için uğraşıldı. Siyasi ve ekonomik saldırıları hep birlikte yaşadık. MİT TIR’larının yakalanmasıyla alakalı Lahey’de yargılanma operasyonu yaşadık. Hendek meselesi yaşandı belli bir bölgemizde. Özerklik ilan etmeye kalktılar. PKK saldırıları arttı. Terör örgütü, büyük illerde büyük saldırılar yaptı, şehitler verdik. YPG’nin Suriye sınırından Hatay, Kilis, Reyhanlı’ya saldırıları oldu. Yerel yönetimler marifetiyle PKK Güneydoğu’da değişik birtakım çalışmalar gerçekleştirmeye başladı. Belediye başkanları ve HDP milletvekilleri, Türk milletine, yöneticilerine hakaretler yağdırdı. Üstüne 15 Temmuz 2016’da FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi ve dış kaynaklı ekonomik saldırıları koyarsak ülkemiz son zamanlarda 15 büyük saldırıya maruz kaldı. Bu saldırıların amacına ulaşmasını ve tekrarlamasını önlemek için birlikte ve birlik olmamız gerekir. İyi Parti ve CHP de keşke bize katılsa, çok daha doğru olurdu. Biz de zaman zaman Ak Parti ile ayrı düştük. Bizim kişisel davranıp, Recep Tayyip Erdoğan iktidardan uzaklaşsın diye aleyhte çalışma yapmamız doğru olmazdı. Biz gelecek nesilleri düşünerek cumhur ittifakının temellerini attık. İttifakın en önemli sebebi yaşanılan süreçti. Eğer Ak Parti ve MHP kadroları dayanışma göstermeseydi Suriye, Tunus, Mısır gibi olmamız an meselesi olurdu. Sayın Bahçeli bu saldırıları görerek ittifakı gündeme getirdi, başta karşı çıkılmasına rağmen bugün geldiğimiz noktada karşı çıkanlar seçimler sonrası aldıkları belediyelerin başarılarını anlatıyorlar. Dün suçladığınız MHP sizin için de çalışmış gördüğünüz üzere. Ne söyleyeceğinizi iyi hesap etmek lazım. CHP ve İYİ Parti Genel Başkanlarının, Devlet Bahçeli’ye bir teşekkür borcu var. Bugün ittifak düzeni ile elde ettikleri seçim başarısında Sayın Bahçeli’nin de imzası var” diye konuştu.

‘KÜRT SORUNU YOK, DEMOKRASİ SORUNU VAR’

Mehmet Ali Dim’in “Ak Parti önümüzdeki süreçte yeni bir Kürt açılımı ortaya koyarsa Cumhur İttifakı devam eder mi?” sorusuna Hüseyin Yıldız’ın cevabı, “Türkiye’de yaşayan insanları Türk, Kürt, Arap, Laz diye sınıflandırmak doğru değil. Vatandaşlarımızın her birini ayrım yapmadan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin onurlu bir vatandaşı olarak görüyoruz. Kürt oyları ne olacak sorusu Kürtlere hakarettir. Bin yıldır birlikte yaşıyoruz, yaşamaya devam edeceğiz. Eğer bir kesimi ayırıp, Kürtlerin oyu ne olacak dersen, yarın da biri çıkar Suniler, aleviler, zenginler kime oy verecek der. MHP üyeleri, yöneticileri, üst düzey yetkilileri ağzından bu laflar çıkmaz. Güneydoğu’da var da Antalya’da, Alanya’da Kürt yok mu? Kategorize etmemek lazım. Sıkıntıları hep birlikte yaşıyoruz. Ekonomik ve sosyal olarak sınıflandırmamalı, birey olarak değerlendirilmeli. Sınıflandırma yapmak insanları bölmek demektir. Biz beraber Türkiye’yiz. Türkiye içinde böyle bir ayrım iyi niyetli olmaz. Bizim açımızdan Kürt, Türk, Arap sorunu yok. Demokrasi sorunu var, bireyselleşme sorunu var. Hukuk önünde adalet sağlanırsa, aşirete, etnik olarak bağlanmaya ihtiyaç duymazlar. İnsanlar kanun ve hukuk önünde zaman zaman hak arayamadıklarından bu kimliklere sığınarak haklarını korumaya çalışıyorlar. Bu ittifaklar, bir araya gelmesi mümkün olmayan partileri bir araya getirdi. Doğru olursan eğriler de doğruya yaklaşır. Türkiye’de eksik olan hukuka güvendir, bunu sağladığımızda bunlar da ortadan kalkacak. Dünyanın en demokratik ülkesi Türkiye’dir. Vatandaşımız siyasilerden daha doğru tercihlerde bulunuyor ve ayar veriyor” oldu.

‘TANINMAYAN EFSANESİNİN TANINANA KARŞI

ZAFERİ’

Menderes Türel’in seçimin kaybedeceği öngörüsünü seçim öncesinde gerçekleştirdiği saha çalışmalarında edindiğini belirten Hüseyin Yıldız, Muhittin Böcek’in tanınmıyor oluşunun seçim sürecinde avantaj oluşturduğunu ifade etti. Yıldız, Başkan Böcek’le ilgili bir efsane oluşturulduğunu ve bunun seçim sonucuna yansıdığının altını çizerek, “Seçim öncesi ya da seçim sırasında eğer adaysanız vatandaş size duymak istediklerinizi söylüyorlar, eğer aday değilseniz kendi isteklerini söylüyor. Ben de bu süreçte vatandaşlarla temasta bulundum, edindiğim izlenim şu ki; vatandaşın yorumları seçim sonuçlarına yansıdı. Hem MHP hem Ak Parti yetkililerini edindiğim izlenimler konusunda bilgilendirdim. Bu sonuç görünen bir sonuçtu, vatandaş zaten seçim öncesi ifade ediyordu. Önlem alınsaydı Ak Parti kazanırdı. Ben şahsen uyarılarımı yaptım, sonuç ortada. Alanya’da büyük fark bekledik ama bazı uygulamalar seçime katılımı düşürdü. Biri sonucun belli olması, ikincisi yetkililerin uygulamaları. Araçların oy kullanılacak okullara ve alanlara girişine izin verilmeyişi katılımı düşürdü. Alanya’da, Antalya’da ve tüm ilçelerde öngörülen yaşandı. Vatandaşın tercihi budur, saygı duyarak bir sonraki seçime hazırlanıyoruz. Menderes Türel 19 ilçede ve mahallelerde duyulan biri, Muhittin Böcek ise daha önce sadece Konyaaltı’nda duyuldu, Böcek efsanesi öyle bir yayıldı ki bir atmosfer oluştu. Tanınma noktasında yaşanan sıkıntılar tanınmayana avantaj olarak döndü. Dolayısıyla Ak Parti ve MHP olarak bunun önlemini alamadık, tersine döndüremedik, fark daha da büyük olabilirdi. Bilinmeyenin efsanesi bilineni sandıkta yendi. Menderes Türel’in üst perdeden siyaset yapıyor olması, Böcek’in ise halkın içinde, herkesin ulaşabileceği biri olması imajı sandıkta karşılık buldu. Herkes artık en iyi hizmeti nasıl yapabiliriz diye konuşmalı, hizmet odaklı olmalılar, kaygı odaklı olmamalılar. Beş yıl çok uzun bir zaman değil seçim çabuk gelir” ifadelerini kullandı.

ALANYA İL OLUR MU?

Devlet Bahçeli’nin “Alanya il olmalıdır” sözü hatırlatılan Yıldız, “Benim dönemimde Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin izniyle ve 57 milletvekili arkadaşımın imzasıyla Alanya’nın il olmasına dair Meclis’e teklif sundum ama destek bulamadım. Sayın Bahçeli, bazı toplantılarını Antalya’da yapmakta ve sık sık Alanya’ya gelmekte, her gelişinde de halk tarafından bu istek biraz cılız ifade edilse de il olmayı hak ettiğini söylediğini duyduk. Biz de Sayın Bahçeli ile eski vekil ve eskimeyen Ülkücü olarak sık sık görüşüyoruz. Bu konuyu da başta Başkanımız Devlet Bahçeli olmak üzere tüm yetkililerle paylaşıyoruz, kendilerinin de görüşleri bizimle aynı. Ama Meclis’ten bu konuyla ilgili kanun geçmesi gerekiyor, sayımız yeterli sayıya yetmiyordu. Ama Cumhur İttifakı’nın toplamda yeterli sayısı şu an için bulunuyor. Bizim ‘100 il 1000 ilçe’ projemiz var, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılı için bu kanunun çıkarılmasını talep ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu değerlendirmeye alacaktır. Bu Türkiye’nin ihtiyacıdır. Alanya kendine yeten, ekonomik anlamda birçok ilden fazla katma değer yaratarak il olmayı hak ediyor. Son seçimden sonra da Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel ile görüştük, donanımlı bir hazırlık yapılması konusunda anlaştık. Hazırlıkları yapıp ilgililere ileteceğiz. Bunu canı gönülden istiyorum.” diyerek Alanyalılara 2023 müjdesini verdi.

MHP’li Yıldız, Alanya’nın klasik bir il olamayacağını ifade ederek, “Alanya, etrafındaki ilçelerle birlikte 750 bin nüfusa ulaşarak büyükşehir belediyesi olmalıdır. Türkiye’deki birçok il Alanya kadar nüfusa ve katma değere sahip değilken Alanya’ya haksızlık yapılmamalıdır. Bu Anayasa’nın eşitlik ilkesine de aykırıdır” dedi. 1980 öncesi dönemde Ülkücülük, sosyal demokratlık kavramların olmadığı, insanların sağcı ve solcu diye ayrıldığı, kardeşin kardeşe kıydığı günlerden, Tunceli’de Komünist Parti adayı Mehmet Fatih Maçoğlu’nun Belediye Başkanı olduğu günümüzü değerlendiren Hüseyin Yıldız, “O günlerde yaşanan bu ayrım da bugünlerde de yaşadığımız gibi Türkiye üzerinde oynanan oyunların bir sonucuydu. O süreçte kavga ettiğimiz insanlarla şimdi oturup bir arada olabiliyoruz. Biz bu kavgayı etmiyoruz, bu kavgayı bize ettiriyorlar. FETÖ’de de bunu görmedik mi? Yaşadığımız coğrafyanın dünyada eşi benzeri yok. Dolayısıyla coğrafyamızı bize bırakmak istemeyen güçler var. 500 yıl Haçlı Seferleri ile denendi bu, şimdi de bu şekilde deneniyor. Ama biz bu saldırıların bilinciyle hareket ediyoruz. Cumhur İttifakı’nın da amacı bu ayrımları ortadan kaldırıp, el birliği ile ülkemizi korumaktır” ifadelerini kullandı.