Alanyaspor'u yasa boğan kazanın yaşandığı yerde izler taze

Kayserispor maçının ardından 6 yabancı futbolcu arkadaşıyla birlikte özel bir minibüsle Alanya’ya dönüşe geçen Alanyaspor’un yıldız futbolcusu Josef Sural, Nevşehir’de bir alışveriş merkezine uğramış ve merkeze girerken bu şekilde görüntülenmişti.

Alanyaspor'u yasa boğan kazanın yaşandığı yerde izler taze
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NEVŞEHİR'DEN sonra minibüsle yola koyulan futbolcuları taşıyan VIP minibüs, Alanya’nın batı girişinde yaşanan kazada yolun sağındaki su kanalına düşmüş ve metrelerce sürüklendikten sonra durabilmişti. Olaydan kısa bir süre sonra çekilen görüntülerde, minibüsteki hasarın büyüklüğü de kazanın büyüklüğünü gözler önüne sermişti. Dim TV Ana Haber merkezi bugün kazanın yaşandığı yere giderek olaydan sonra kazanın izlerini araştırdı. Ayrıntılar saat 18:00'da Dim Tv(dimtv.tv) Ana Haber Bülteni'nde

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2019, 15:58
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