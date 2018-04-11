Alanyaspor’dan sokak hayvanlarına destek

HAFTA sonu Akhisar Belediyespor'la sahasında karşılaşan Aytemiz Alanyaspor, sokak hayvanlarına yapılan kötü muamelelere dikkat çekmek ve toplumda farkındalık yaratmak amacıyla sahaya ellerinde 'Sokak hayvanlarına sevgimizle sahip çıkalım, tüm enerjimizle onları koruyalım' yazılı pankartla çıktı.

'DUYARLILIK İÇİN SONSUZ TEŞEKKÜRLER'

Sosyal sorumluluk bilinci ile hayvan hakları konusunda bir farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren CK Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, “Bölgemizdeki tedaviye muhtaç sokak hayvanlarının eski sağlıklarına kavuşmaları için kaynak yaratıyoruz. Tüm bakım ve tedaviler HAYTAP'ın gözetimindeki uzman veterinerler tarafından yapılıyor. Özellikle hizmet verdiğimiz bölgede yaşayan sokak hayvanlarının haklarını gözetip, onlara yardımcı olurken bölgemizdeki çocuklara ve yetişkinlere hayvan sevgisini aşılamayı da hedefliyoruz. Buradan tüm Alanyasporlu futbolculara gösterdikleri duyarlılık ve 'enerjimizi sahaya taşıdıkları' için sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

30'UN ÜZERİNDE SOKAK HAYVANI SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Alanyaspor'un da dikkat çektiği projede CK Akdeniz Elektrik, HAYTAP'a gelen ihbarlardan hareket ederek sahipsiz, yardımca muhtaç, hasta ve kötü muamele gören sokak hayvanlarının bakım ve tedavi masraflarını karşılıyor. Haziran 2017'de başlatılan proje çerçevesinde bugüne kadar 30'un üzerinde sokak hayvanı sağlığına kavuşarak, doğal yaşama kazandırıldı.