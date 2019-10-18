Alanyaspor’dan başhekime ziyaret

Hakan ŞİMŞEK

BAŞHEKİM Prof. Dr. Hüseyin Ladamyalı ligde başarılı bir grafi çizen Aytemiz Alanyaspor’u beğenerek takip ettiğini söyleyerek, Aytemiz Alanyaspor Kulübü’ne başarılar diledi. İlçede sağlık alanında yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade eden Kulüp Başkanı Çavuşoğlu ise, ”İlçemizde sağlık alanında güzel işlere imza atılmakta. Bizler de bu konuda gereken her türlü desteği vermeye hazırız. Başhekimimiz Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı’ya görevinde başarılar dileriz“ diye konuştu.

Günün anlam ve önemine istinaden Hasan Çavuşoğlu Başhekim Lakadamyalı’ya üzerinde adının bulunduğu 7 numaralı forma hediye etti.