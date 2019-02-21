Alanyaspor’a Avrupai tesis

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Antalyaspor’dan sonra Alanyaspor’a da Avrupa’nın en modern kamp ve spor tesisini yapıyor. Alanya Mahmutlar Mahallesi’nde tahsis edilen yaklaşık 123 dönümlük alan üzerine inşa edilecek tesisin temeli 23 Şubat Cumartesi günü saat 14:00’de Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in katılımıyla gerçekleştirilecek. Sporcuların antrenman, konaklama ve kamp ihtiyaçlarını karşılamak aynı zamanda altyapıya sporcu yetiştirmek üzere Avrupa standartlarında projelendirilen tesis, 2020 yılının Aralık ayında tamamlanacak. Tesisin maliyeti ise yaklaşık 75 milyon lira..



Spor turizmine katkı sağlayacak

Alanyaspor kamp tesisleri tamamlanıp hizmete girdiği zaman Alanyaspor’un en önemli sorunlarından birini ortadan kaldırmasının yanında devre arası futbol takımlarının da kamp yapabileceği önemli bir tesis olacak. Tesis sayesinde Alanya’ya dünyanın tanınmış takımları kamp için gelebilecek ve bu da şehirdeki spor turizmine katkı sağlayarak tanıtımı destekleyecek.



Tesiste her şey düşünülmüş

Tesisin inşaat alanı yaklaşık 16 dönümden oluşacak. Zemin ve bodrumla birlikte 6 kattan oluşacak ana binada Yüzme Havuzu, Fizik Tedavi Havuzu, Jakuzi, Masaj Odaları, Sauna, Buhar Odası, Hamam, Analiz Odası, İzleme Odası, Doktor Muayene Odası, Teknik direktör ve teknik direktör yardımcıları için ofisler, Fizyoterapist odası ve Fıtness Salonu, Alanyaspor Müzesi, store, yemekhane, oyun salonu yönetim ofisleri, toplantı salonları, ikişer kişinin kalacağı 40 konaklama odası bulunacak. Öte yandan alt yapı binası, kapalı spor salonu, 4 tane aydınlatmalı futbol sahası ve 1568 kişilik tribün yer alacak.