Alanyaspor'u yasa boğan kazanın yaşandığı yerde izler taze

NEVŞEHİR'DEN sonra minibüsle yola koyulan futbolcuları taşıyan VIP minibüs, Alanya’nın batı girişinde yaşanan kazada yolun sağındaki su kanalına düşmüş ve metrelerce sürüklendikten sonra durabilmişti. Olaydan kısa bir süre sonra çekilen görüntülerde, minibüsteki hasarın büyüklüğü de kazanın büyüklüğünü gözler önüne sermişti. Dim TV Ana Haber merkezi bugün kazanın yaşandığı yere giderek olaydan sonra kazanın izlerini araştırdı. Ayrıntılar saat 18:00'da Dim Tv(dimtv.tv) Ana Haber Bülteni'nde
Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2019, 15:14