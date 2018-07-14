Alanyaspor tribünleri yasta

MHP 23. Dönem Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın yeğeni olan Aytemiz Alanyaspor taraftarı Bambam lakaplı Murat Ünlü, geçirdiği kalp krizi sonrasında hayata veda ederek sevenlerini üzdü. Bambam'ın ani vefatı Alanya'yı yasa boğarken, bir şok da Fatih Karagül yaşattı. Dün gece işinden evine dönmek üzere motosikleti ile yola çıkan Karagül, Metro kavşağında A.K. adlı otomobil sürücüsünün çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Her iki ölüm de hem Alanyaspor tribünlerini, hem de Alanya'yı yasa boğdu.