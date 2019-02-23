Alanyaspor tesislerinin temeli atılıyor

Alanya'nın gururu Süper Lig temsilcimiz Alanyaspor’a Avrupa’nın en modern tesisleri kazandırılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen tesislerin temel atma töreni Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımlarıyla gerçekleşiyor

Alanyaspor tesislerinin temeli atılıyor
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından Alanya'nın gururu Süper Lig temsilcimiz Alanyaspor’a Avrupa’nın en modern tesisleri kazandırılıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalyaspor’dan sonra Alanyaspor’a da Avrupa’nın en modern kamp ve spor tesisini yapıyor. Mahmutlar Mahallesi’nde tahsis edilen 123 dönümlük alan üzerine inşa edilecek tesisin temeli bugün Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in katılımıyla gerçekleştiriliyor. Temel atma töreni, Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV’den (dimtv.tv) naklen izleyicisi ile buluşuyor.

TEMEL ATMA TÖRENİNİ DİM TV'DE CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

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