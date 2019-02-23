Alanyaspor tesislerinin temeli atıldı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından Alanya'nın gururu Süper Lig temsilcimiz Alanyaspor’a Avrupa’nın en modern tesisleri kazandırılıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalyaspor’dan sonra Alanyaspor’a da Avrupa’nın en modern kamp ve spor tesisini yapıyor. Mahmutlar Mahallesi’nde tahsis edilen 123 dönümlük alan üzerine inşa edilecek tesisin temeli bugün Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in katılımıyla gerçekleşti. Temel atma töreni, Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV’den (dimtv.tv) naklen izleyicisi ile buluştu.

‘ALANYA'MIZA HAYIRLI OLSUN’

Alanya'ya Alanyaspor tesislerini kazandıran Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel konuşmasında "Bu çalışmaya 3-4 yıl evvel başladık. Alanın tahsisi noktasında bir süreç yaşadık. Bu süreçte özellikle sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu devreye girerek önümüzü açtı. Ve bugünlere geldik. Bizleri oyalayabilirler lakin gideceğimiz hedeften alıkoyamıyorlar. Birkaç sene oyalanmış olsak da dünyanın en güzel tesislerinden birisi olan projemizin temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. İnşallah açılışını da 2 seneyi geçmeksizin yapacağız. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bu tesisin kazandırmak bizim önceliğimiz. Sabit gelir kaynakları bulmak ikinci sırada yer alacak. Antalya'da çalışmalarımızın bir kısmını tamamladık, bir kısmını da tamamlama çalışmalarımız devam ediyor. Alanya için de aynı şekilde çalışmalarımız devam edecek. Alanyaspor'umuz otobüs dedi, yaptık. Gelir kaynağı dedi, yaptık. Bundan böyle tesisimizin tamamlanmasının ardından Alanyaspor'umuzun geleceği için sabit gelir kaynaklarını da kazandıracağız. Alanyaspor'umuz yarın bir dünya yıldızını transfer etmek istediğinde bu tesisi gördüğü vakit imza atmadan gitmeyecek. Alanyaspor'umuzla övünüyoruz. Futbol öyle birşeydir ki bazen üzüntüden bazen sevinçten ağlatır. Ben hep sevinçle ağlamayı temenni ediyorum. Benim adım Menderes Türel, ben söz verdiğim zaman yaparım. Bu tesisin yanında yeni otogarıyla, Akdağ Kayak Merkezi ve millet bahçeleriyle Alanya bir marka şehir olacak. Türkiye'nin sınırlarını aşan başarılarıyla övündüğümüz bir noktaya geleceğimizi biliyoruz. Tesislerimizin Alanya'mıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

‘HEM ANTALYASPOR'A HEM DE ALANYASPOR'A BAŞARILAR DİLİYORUM’

Antalya Valisi Münir Karaoğlu da temel atma töreninde yapmış olduğu konuşmada "Antalya Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi. Şehrimizin markasını oluşturan önemli alt birimlerinden biri Antalyaspor'umuz, bir diğeri ise Alanyaspor'umuz. Menderes Türel'in Alanyaspor'a da sözü vardı. Herkesin gıbtayla bakacağı bu tesisi de yapıp, teslim edecek. Hem Antalyaspor'a hem de Alanyaspor'a başarılar diliyorum. İki takımımız da galibiyetler ile yoluna devam etsin. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

‘TÜREL SÖZ VERDİĞİ ZAMAN YAPAR’

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu yapmış olduğu açılış konuşmasında "Bizim için çok büyük önem arz eden iki gün var. Biri Konya'da Süper Lig'e çıktığımız gündür, biri de bugündür. Sayın Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel söz vermişti, söz verdiği zaman yapar. Bazı sıkıntılardan ötürü geç kaldık. Lakin bugün tesisimizin temel atma töreninde hep birlikteyiz. Alanya halkı, taraftarlarımız inanıyorum ki bu tesisi yapan Menderes başkanımızı unutmayacaktır. Gerek Antalya Büyükşehir Belediyesi gerekse de Alanya Belediyesi bugüne dek her türlü hizmeti verdiler. Hepsiyle en güzel şekilde Alanyaspor umuzu bugünlere getirdik. İnşallah bu tesis camiamıza hayırlı uğurlu olur" dedi.

'ALANYASPOR ORTAK DEĞERİMİZDİR'

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel "Dünya standartlarında bir tesisin daha temelini atmanın gururunu yaşıyoruz. Sayın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e teşekkür ediyorum. Burada nice sporcu gençlerimiz yetişecek ve bizlerin gururu olacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ayrımız gayrımız olmadan Alanya'nın menfaatleri için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak bizler kazanacağız. Kazanan hem Antalya hem de Alanya olacak. Alanya'nın gururu Alanyaspor'da 2011 yolundan bu yana görevine devam eden Hasan Çavuşoğlu ve yönetimine Alanya halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum. Alanyaspor ortak değerimizdir. Alanya Belediyesi olarak her daim arkasında durduk durmaya da devam edeceğiz. Tesislerin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2019, 16:30