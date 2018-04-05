Alanyaspor Store Bakan Çavuşoğlu'nun katılımıyla açılıyor

KISA süre önce faaliyete geçen Alanyaspor'un orjinal ürünlerinin satıldığı Alanyaspor Store Mağazası, yarın yapılacak törenle resmi açılışını yapacak. Açılış kurdelesini ise Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yapacak. Tüm Alanya halkını açılışa davet eden Alanyaspor Kulübü, yayınladığı davet mesajında şu ifadelere yer verdi: "Atatürk Anıtı yanında bulunan 'Alanyaspor Store' mağazamızın açılışı yarın saat 14.00'de Dışişleri Bakanımız sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun teşrifleriyle yapılacaktır. Açılışa katılacak olan futbolcularımız, satın alınan etiketli ürünleri imzalayacaktır. Tüm halkımız davetlidir."