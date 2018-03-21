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Günlük Burç Yorumu - 21 Mart 2018 Çarşamba
21 Mart Günlük Burç Yorumu

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ameliyat oldu

Antalya Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni Burun Deviasyon ameliyatı olan Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu’na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ameliyat oldu

Antalya Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni Burun Deviasyon ameliyatı olan Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu’na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

21 Mart 2018 Çarşamba 11:55
Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ameliyat oldu
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AYTEMİZ Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu Akdeniz Üniversite Hasstanesi'nde Burun Deviasyon ameliyatı oldu. Akdeniz Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat Turhan tarafından yapılan operasyon başaralı geçtiği belirtildi. Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu bir süre önce aynı hastanede ameliyat olan AGC Başkanı Mevlüt Yeni'ye geçmiş olsun ziyaretinden bulunmuştu.Bu kez de AGC Başkanı Yeni hemşehrisi Çavuşoğlu'nu ziyaret ederek acil şifalar diledi. Türkiye Spor Yazarları Derneği Antalya Şubesi İkinci Başkanı ve tecrübeli Spor yazarı Ahmet Geven’de Başkan Yeni ile bilikte yaptığı ziyarette spor camiası adına geçmiş olsun dileklerini iletti. Dün başarılı bir operasyon geçiren Başkan Çavuşoğlu’nun bugün taburcu olması bekleniyor.

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Aytemiz AlanyasporAntalyaMevlüt YeniBurunDeviasyonAmeliyat
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