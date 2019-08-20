Alanyaspor'dan Rektör Pınarbaşı'na ziyaret

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Teknik Direktör Erol Bulut ve Analist Zeki Coşkuner'i makamında kabul etti.Kayserispor karşısında alınan ligin ilk galibiyetinden dolayı tebriklerini ileten Rektör Pınarbaşı, görevine kısa bir süre önce başlayan Teknik Direktör Erol Bulut ve teknik heyete de bundan sonraki süreçte başarılar diledi. Kendisinin de Alanyaspor'un sıkı bir takipçisi olduğunu ve elinden geldiği kadar tüm maçlara geldiğini dile getiren Rektör Pınarbaşı, "Alanyaspor ilçemizin her zaman gururu olmuştur, inanıyorum ki olmaya da devam edecektir. Biz de üniversite olarak ilçemizin başarılı takımı ile her türlü işbirliği içinde bulunmaya devam edeceğiz" dedi. Ziyaretin anısına Hasan Çavuşoğlu ve Erol Bulut'a plaket takdim eden Rektör Pınarbaşı, misafirleri ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.