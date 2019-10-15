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Alanyaspor'dan Rektör Kalan’a hayırlı olsun ziyareti

Alanyaspor Yönetim Kurulu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ekrem Kalan’ı ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

GÜNCEL 15.10.2019, 14:39
Alanyaspor'dan Rektör Kalan’a hayırlı olsun ziyareti
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ALANYASPOR Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 2’nci Başkanımız Kamil Köseoğlu, Asbaşkanımız Bilal Gömeç, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Hüseyin Girenes, Hüseyin Gümrükçüler, Fatih Göçmenoğlu, Ahmet Tuncer, Mehmet Güler ve Genel Koordinatörümüz Mevlüthan Çavuşoğlu, geçtiğimiz ay ALKÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ekrem Kalan’ı makamında ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan, başkan ve yönetim kurulu üyelerimize üniversite yönetimi, yerleşke ve eğitim çalışmaları hakkında bilgi vererek, Aytemiz Alanyaspor’un ligdeki başarılı grafiğini beğenerek takip ettiklerini dile getirdi. Başkanımız ise kulüp yönetimi hakkında bilgi vererek, ALKÜ’nün her geçen gün daha da büyüdüğünü ve Alanya için büyük önem taşıdığını vurguladı. Çavuşoğlu, ziyaret sonunda Prof. Dr. Ekrem Kalan’a üzerinde ismi yazan 25 numaralı formamızı hediye etti.

#Alanyaspor #Rektör Kalan #hayırlı olsun ziyareti #Prof. Dr. Ekrem Kalan
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