Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu oğlunu nişanladı

AYTEMİZ Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun avukat oğlu Emirhan Çavuşoğlu, Alaaddin Keykutbat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin muhasebesinde görevli Ela Dilara Yalçın ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Genç çiftin Afyon Sandıklı'daki Safran Thermal Resort Otel'de yapılan renkli nişanlarına, damadın amcası olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AKP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve çok sayıda davetli katıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun taktığı yüzüklerin kurdelesini, dede Osman Çavuşoğlu kesti. Törenin ardından davetlilere çikolata ve kolonya ikram eden yeni nişanlı çiftin heyecanlı halleri görülmeye değerdi.