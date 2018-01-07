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Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu oğlunu nişanladı

Afyon Sandıklı Safran Thermal Resort Otel, önceki akşam son derece keyifli bir nişan törenine ev sahipliği yaptı

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu oğlunu nişanladı

Afyon Sandıklı Safran Thermal Resort Otel, önceki akşam son derece keyifli bir nişan törenine ev sahipliği yaptı

07 Ocak 2018 Pazar 12:03
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu oğlunu nişanladı
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AYTEMİZ Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun avukat oğlu Emirhan Çavuşoğlu, Alaaddin Keykutbat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin muhasebesinde görevli Ela Dilara Yalçın ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Genç çiftin Afyon Sandıklı'daki Safran Thermal Resort Otel'de yapılan renkli nişanlarına, damadın amcası olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AKP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve çok sayıda davetli katıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun taktığı yüzüklerin kurdelesini, dede Osman Çavuşoğlu kesti. Törenin ardından davetlilere çikolata ve kolonya ikram eden yeni nişanlı çiftin heyecanlı halleri görülmeye değerdi.

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Son Güncelleme: 07.01.2018 13:17
Anahtar Kelimeler:
Alanyalı Gürses Ailesi
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