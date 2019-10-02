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Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu’ndan, ALTİD’e ziyaret

Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği yönetimini ziyaret etti.

GÜNCEL 02.10.2019, 14:58 02.10.2019, 20:40
Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu’ndan, ALTİD’e ziyaret
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SÜPER Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği yonetimine bir ziyaret gerçekleştirdi. ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu ܹÜyesi Burhan Sili ve dernek üyelerine Alanyaspor'a yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eden Çavuşoğlu, Sili'ye isminin yazılı olduğu Alanyaspor forması hediye etti. Ziyaretten dolayı yönetim kurulu adına memnuniyetini dile getiren Sili, Alanyaspor'un şehrin tanıtımına ve spor turizmine olan katkısının etkili olduğunu belirterek, "Turuncu yeşilli takımımıza olan desteklerimizi her zaman sürdürme arzusundayız" dedi

#Burhan Sili #TÜROFED #Alanya Turistik Işletmeciler Derneği #Hasan Çavuşoğlu #alanyaspor başkanı
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