Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
102909
ALTIN
177.761
DOLAR
4.2173
STERLİN
5.7193
EURO
5.0553
Alanya - Antalya Hava Durumu - 4 Mayıs 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni tasarım Snapchat'in felaketi oldu! Geliri dibi gördü
Yeni tasarım Snapchat'in felaketi oldu!...
Zuckerberg açıkladı, Facebook'a "Çöpçatanlık Özelliği" geliyor
Zuckerberg açıkladı, Facebook'a "Çöpçatanlık Özelliği"...
Etkin Dna tamiri ile sağlıklı yaşlanmak mümkün!
Etkin Dna tamiri ile sağlıklı...

Alanya’nın yeni tadı: ChoclateMix

Alanya’nın Tosmur Mahallesi’nde yeni hizmete açılan ChoclateMix, özel günlere değer katıyor

Alanya’nın yeni tadı: ChoclateMix

Alanya’nın Tosmur Mahallesi’nde yeni hizmete açılan ChoclateMix, özel günlere değer katıyor

03 Mayıs 2018 Perşembe 23:49
Alanya’nın yeni tadı: ChoclateMix
banner404

Toygar DİM

TOSMUR Mahallesi’nde 1 Mayıs Salı günü itibariyle hizmet vermeye başlayan Choclatemix Çikolata&Kahve geniş ürün yelpazesiyle fark yaratıyor. İşletme sahibi Süleyman Kök “Alanya’mıza yeni bir işletme kazandırdık. Bir Alanyalı olarak Alanya halkına hizmet sunmak benim için büyük bir gurur kaynağı. Ürün çeşitliliği ve kalitenin bir araya geldiği markamız ChoclateMix ile müşterilerimiz organizasyonlarında ve önemli günlerinde kendilerini daha özel hissedecekler” şeklinde konuştu. 
ANNELER GÜNÜ'NE ÖZEL ARANJMANLAR 
Anneler Günü’ne özel aranjmanları ve kampanyalarına değinen Süleyman Kök “Cennet anaların ayakları altındadır demiş atalarımız, annelerimiz bizler için yalnızca bir gün değil her gün değerli. Lakin onlara özel olarak atfedilen Anneler Günü’nde de en kıymetli varlıklarımız olan annelerimizi hatırlamak önemli. Bizler de Anneler Günü’ne özel aranjmanlarımız ile farklı sunumlar hazırlıyoruz. Kampanyalarımız ile de uygun fiyatlarla buluşturuyoruz” dedi. 
‘TÜM ALANYA'YI BEKLİYORUZ’
İşletmelerinde geniş bir ürün yelpazesi ile hizmet verdiklerini söyleyen Kök, "Düğün, nişan, söz, doğum günü ve benzeri tüm organizasyonlarda profesyonel kadromuz ile hizmet veriyoruz. Belçika'dan ithal olarak gelen çikolatalarımız, tüm damak tatlarına hitap ediyor. Tüm Alanya halkını lezzetli çikolatalarımızı tatmaya bekliyoruz" dedi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
ChoclateMixAlanya’nın Tosmur Mahallesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aydoğan’dan annelere özel kampanya
Aydoğan’dan annelere özel kampanya
ALKÜ’den dev sempozyum
ALKÜ’den dev sempozyum
Alanya Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor
Alanya Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim