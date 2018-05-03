Alanya’nın yeni tadı: ChoclateMix

Toygar DİM

TOSMUR Mahallesi’nde 1 Mayıs Salı günü itibariyle hizmet vermeye başlayan Choclatemix Çikolata&Kahve geniş ürün yelpazesiyle fark yaratıyor. İşletme sahibi Süleyman Kök “Alanya’mıza yeni bir işletme kazandırdık. Bir Alanyalı olarak Alanya halkına hizmet sunmak benim için büyük bir gurur kaynağı. Ürün çeşitliliği ve kalitenin bir araya geldiği markamız ChoclateMix ile müşterilerimiz organizasyonlarında ve önemli günlerinde kendilerini daha özel hissedecekler” şeklinde konuştu.

ANNELER GÜNÜ'NE ÖZEL ARANJMANLAR

Anneler Günü’ne özel aranjmanları ve kampanyalarına değinen Süleyman Kök “Cennet anaların ayakları altındadır demiş atalarımız, annelerimiz bizler için yalnızca bir gün değil her gün değerli. Lakin onlara özel olarak atfedilen Anneler Günü’nde de en kıymetli varlıklarımız olan annelerimizi hatırlamak önemli. Bizler de Anneler Günü’ne özel aranjmanlarımız ile farklı sunumlar hazırlıyoruz. Kampanyalarımız ile de uygun fiyatlarla buluşturuyoruz” dedi.

‘TÜM ALANYA'YI BEKLİYORUZ’

İşletmelerinde geniş bir ürün yelpazesi ile hizmet verdiklerini söyleyen Kök, "Düğün, nişan, söz, doğum günü ve benzeri tüm organizasyonlarda profesyonel kadromuz ile hizmet veriyoruz. Belçika'dan ithal olarak gelen çikolatalarımız, tüm damak tatlarına hitap ediyor. Tüm Alanya halkını lezzetli çikolatalarımızı tatmaya bekliyoruz" dedi.