ASLEN Alanyalı olan Yeni, Alanya'yı kaleme aldığı köşe yazısına 'Alanya'nın yarınından endişeliyim!' başlığını attı. İşte Yeni'nin acı tespitleri: "Geçtiğimiz hafta sonu Alanya Gazeteciler Cemiyeti'mizin her yıl geleneksel olarak düzenlediği yılın başarılı gazetecileri yarışma jürisi için Alanya’daydım. Akşam şöyle çarşı pazar merkezde biraz dolaşıp sokağın nabzını tutalım dedik. Gündüzü ve gecesi farklı iki Alanya buldum. Alanya dışında yaşayan bir Alanyalı olarak, her gidiş gelişte farklılıkları rahatlıkla görebilen biri olarak, Alanya’nın dünü ve bugününe bakarak izlenimlerimi objektif bir gözle paylaşmak istiyorum. Yazacağım sıkıntıların adresi belli aslında. Alanya turizminin sürdürülebilir, sağlıklı ve bol kazançlı yarınlara koşabilmesi için en büyük sorumluluğun ikinci defa Alanya belediye başkanlığına seçilen Adem Murat Yücel ve güvenlik birimlerinde olduğunu düşünüyorum. Yazdığım sorunların ana sorumlusu bu iki kurumdur. Sonra diğerleri gelir…En başta belirtmeliyim ki çarşı-pazar alışveriş, aklınıza turistik olarak ne geliyorsa ciddi manada bir denetimsizlik gözlemledim. Hani amiyane bir tabir vardır, “Kimin eli kimin cebinde” belli olmayan karmaşık, turizm adına suni bir büyüme gözlemledim Alanya’da… İşini elbette iyi yapanları da gördük. Onları tenzih ederek yazıyorum bu satırları. Gezdiğim, gördüğüm turistik dükkânların çoğunda etiket yoktu. Gıda ürünü satan, lokanta, manav, bakkal, dondurma dükkanı aklınıza turistik olarak ne geliyorsa büyük çoğunluğu pislik içinde, ayrıca fiyatlar kendi aralarında anormal farklılıklar gösteriyor. Yabancının muhatap olduğu hizmet elemanlarının üst, baş, hitap şekilleri ise Alanya’ya hiç yakışmıyor. Yazdıklarım Alanya merkezi ile sınırlı değil elbette. İncekum’dan Mahmutlar'a kadar her taraf hemen hemen aynı. Hanutçu diye tabir ettiğimiz hani o insanların yürürken yolunu kesip zorla dükkana sokmaya çalışan turizm komisyoncuları var ya, inanın insana rahat vermiyorlar, arı gibi başınıza çullanıp sokağa çıktığınıza pişman ediyorlar. Bu hanutçu konusu sadece Alanya’nın değil tüm turistik bölgelerin sorunu. Birkaç yıla kadar önce bu sorunun üstesinden gelebilen tek turistik bölgenin de Alanya olduğunu hatırlatmak isterim.

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

https://www.mygazete.com/alanyanin-yarinindan-endiseliyim-makale,311.html

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2019, 16:11