Alanya'nın ünlü oteli Utopia World satıldı

ALANYA'DA bulunan Utopia World Hotel, 31 milyon 450 bin euroya Anex’in otelcilik şirketi Adalı Otelcilik Turizm’e satıldı.

Utopia Turizm tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, asal izinlerin tamamlanıp devir ve teslime kadar olan süreçte otelin Utopia Turizm tarafından işletileceği ve elde edilecek 4 milyon 500 euro gelirin de şirkete kalacağı ifade edildi. Satış işlemi tamamlandığında Utopia Turizm’in kasasına 35 milyon 950 bin euro nakit gireceği belirtilen açıklamanın tamamı şöyle:

Şirketimiz ile Adalı Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş. arasında devam eden Utopia World Hotel' in satın alınmasına ilişkin görüşmeler neticesinde, 31.450.000.- Avro bedel üzerinden Utopia World Hotel' in Adalı Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş. tarafından satın alınması konusunda taraflarca mutabakata varılmıştır. Ayrıca, yasal izinlerin tamamlanıp devir ve teslime kadar olan süreçte, şirketimiz tarafından otelin işletilmesinden elde edilecek net 4.500.000.- Avro faaliyet karı (Faaliyetten elde edilecek net nakit tutar ) şirketimizde kalacaktır. Sürecin sonunda şirketimize toplam 35.950.000.- Avro nakit girişi gerçekleşecektir. Otelin işletilmesinden kaynaklanan 2019 yılı faaliyet karı 4.500.000.- Avronun altında gerçekleşir ise aradaki fark alıcı şirket tarafından ödenecektir. Bu satın almaya ilişkin, açıklama tarihinden itibaren 30 gün içerisinde cayma bedeli olarak 500.000.- Avro Adalı Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş. tarafından ödenecektir. Devir işlemleri için gerekli yasal izinler tamamlandıktan sonra tapu devri yapılacaktır. Taraflarca sözleşmenin imzalanmasından sonra "Maddi Duran Varlık Satışı" açıklamasıyla sözleşmenin detayları duyurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

CAYMA BEDELİ 500 BİN EURO

Utopia Turizm tarafından KAP'a yapılan bir başka açıklamada ise, anlaşmaya varılmasından sonra 30 gün içinde ATG Anex'in Utopia Tırizm' 500 bin dolar cayma beydeli ödeyeceği ve bu bedelin yaklaşık 100 bin dolarlık kısımının hali hzırda alındığı kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2019, 16:05