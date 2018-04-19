Alanya'nın trafik karnesi nasıl? Vatandaşın şikayetleri neler?

İŞTE o yanıtlar :

‘YÖNETİM YERİNDE OLMALI’

Mustafa Yılmaz (Emekli); Alanya trafiği keşmekeş. Örneğin , minibüs çıkışında ışık olmaı gerekiyor. Yasak yolları belirlerken hiç trafiğe bakmıyorlar kafadan imza atıp geçiyorlar. Konunun üzerine düşülmesi lazım. Minibüsleri yada taksileri şikayet ettiğimizde Antalya’ya gönderiyorlar. Yönetim uzakta olmaz yönetim yerinde olur. Antalya’dan sadece iki tane zabıta varmış. İki kişi yetmez.

‘PARK SORUNU VAR’

Yüksel Çimen(Elektrik Teknisyeni); Alanya’nın trafiği allak bullak. Ara sokaklar, şehir içi çok karışık ve çok araba park ediyorlar.Özellikle Mahmutlar istikametinde oraya çok park ediyorlar. Ambulans yada itfaye gibi araçların geçmesi sıkıntı olur. Ciddi anlamda yollarda park sorunu var.

‘KURALLARA UYULMUYOR’

Nermin Derinkol(Ev Hanımı); Çok kalabalık ve çok düzensiz .Trafik kurallarına uyulmuyor. Yolda araçların hangi yönden çıkacağını bilemiyorsunuz. Bilhassa motosikletliler çok pervasız.Park sorunu da çok. Kaldırımda dahi yürünülmüyor. Her yere park edilmemesi gerekiyor.

‘ŞEHİR İÇİ FECİ’

Sinan Canatan(Esnaf); Alanya’da park sorunu var. Alanya’da şehir içinde genelde eski yapılaşma olduğu için eski binalarda da otopark sorunu var. Yazın şehir içi feci. Özellikle turistler geldiğinde bu görüntüler çok kötü. Alanya hızla göç alıp büyüyor. Bu sorunlar ister istemez devam eder.