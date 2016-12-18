Alanya’nın teleferik hayali gerçek oluyor

Haber: Alper KUTAY

DAMLATAŞ Sosyal Tesisi, Alanya Kalesi ve Ehmedek Kapısı arasında yapılması planlanan Teleferik Projesi inşaatına başlandı. Çalışmaları yerinde denetleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Teleferik Projesi’nin Alanya’nın turizmine ve sosyal hayatına renk katacağını söyledi. UNESCO Dünya Kültür Mirası adayı olan tarihi Alanya Kalesi’nin trafik ulaşım ağının iyileştirilmesi için Teleferik Projesi çalışmalarına başlandı. Alanya Belediyesi tarafından Saray Mahallesi, Güzelyalı Caddesi üzerindeki Belediye Sosyal Tesisleri yanından Çarşı Mahallesi, Alanya Kalesi ve Ehmedek Kapısı arasına yapılması planlanan Teleferik ve Ahşap Yürüme Bandı Projesi’nde alt istasyon ile birinci ve ikinci direğin inşaatına başlandı.

'ALANYA'YA HAYIRLI OLSUN'

İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Yücel, bir ay önce inşaatına başlanan Teleferik Projesi’nin hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtti. Başkan Yücel, "Yılların özlemi olan Teleferik Projesi’ne start verdik. Yaklaşık bir ay önce çalışmalara başladık. 20 milyon TL’lik bir yatırım olacak. Sadece maliyeti açısından değil, bununla birlikte Alanya'ya değişik bir atmosfer kazandıracak. Bölgedeki kültürel değerlerimiz ve yaşam alanları korunurken, trafik yoğunluğu da sona ermiş olacak. Şehrin hem turizm hem de sosyal yaşantısına renk katacak olan bu projeyi Nisan veya Mayıs ayında tamamlamayı hedefliyoruz. Şimdiden Alanya’ya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.



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