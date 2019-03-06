Alanya’nın tarihi değil, ‘kör’ talihi! 

SELÇUKLU’NUN başkenti, Osmanlı’nın liman kenti, Türkiye’nin ise dünyaya açılan penceresi Alanya, tarihi zenginliği ve doğal güzellikleriyle cennetten bir köşe. Peki, prehistorik çağlardan bu yana iskan gören bu toprakların hakkını ne kadar verebiliyoruz? Deniz, kum ve güneş üçgenine sıkışıp kalan Alanya turizminin içerisine girdiği çıkmaz herkesi mağdur etmeye devam ederken, iyi geçeceği daha şimdiden ön görülen 2019 turizm sezonu öncesinde Alanya için neler yapıyoruz? Bütün bu soruların cevaplarına dikkat çekmek adına Dim TV (dimtv.tv) bugün her yıl milyonlarca turist çeken Dim Çayı’nın girişinde yaklaşık bin yılı bulan geçmişiyle yıllara meydan okuyan tarihi köprünün altındaydı ve yetkililere çağrıda bulundu.

Haberin detayları saat 18.00’da Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni’nde…