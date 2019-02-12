Alanya’nın örnek muhtarları

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala Alanya’da, bağlı bulundukları mahalleleri yönetmek için muhtarlığa adaylığını koyan vatandaşlar seçim çalışmalarını yürütürken renkli görüntüler de oluşturuyorlar. Bu görüntülerden bir tanesi de Alanya’nın doğusunda bulunan kırsal mahallelerden biri olan Yeşilöz Mahallesi’nde kaydedildi