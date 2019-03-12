Alanya’nın nüfusu 30 senede 11 kat arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu’nun geçen ay açıkladığı son rakamlara göre, batıda Okurcalar, doğuda Demirtaş, kuzeyde ise Toroslara dayanan Alanya’nın toplam nüfusu 312 bin oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı rakamların ardından Alanya’nın yeni nüfus tabelası da doğu ve batı girişine monte edildi. Türk pop müziğinin efsane ismi merhum Barış Manço’nun ‘Dere Tepe Türkiye’ programı nedeniyle Alanya’ya geldiği 1989 yılında nüfus 30 bin 900 iken, aradan geçen 30 senede nüfus 11 kat artarak 312 bin olması ise dikkat çekti

30 SENELİK ARŞİV SU YÜZÜNE ÇIKTI

Öte yandan, 30 yıllık süreçte Alanya’da gündemin aslında pek de değişmediği Alanya medyasının amiral gemisi Yeni Alanya’nın arşivlerinde bir kez daha ortaya çıktı. 1989 yılının Mart ayında da gündem seçimlerdi. 26 Mart 1989 tarihinde yapılan genel seçimlerde Sosyal Demokrat Halkçı Parti birinci, Doğru Yol Partisi ikinci, Anavatan Partisi ise üçüncü olmuştu. O yıllarda Alanya’nın gündemi de hem genel seçimler, hem de turizmdi. Ocak ayının ilk haftasında Alanya’nın gündeminde Anadolu Lisesi vardı. Dönemin Alanya Kaymakamı Aydın Güçlü, “Alanya’ya bir Anadolu Lisesi açacağız” müjdesini verirken, dönemin Alanya Belediye Başkanı merhum Müstakbel Dim, “Belediyenin her kuruşunun hesabını veririm” diyerek muhalefete sesleniyordu.

Bir sonraki gün, enflasyonun gayrimenkul fiyatlarını düşürdüğünü söyleyen müteahhitlerin, “Parası olan daire alsın” çağrısına manşetten yer veriliyordu. 5 Ocak tarihli Yeni Alanya, şehir merkezinde bulunan petrol istasyonlarının tehlike saçtığını söyleyip bunların acilen şehir dışına çıkarılması gerektiği uyarısında bulunurken, 6 Ocak tarihli Yeni Alanya’da manşet, “Belediyenin ilk büfesine rekor fiyat. Büfe 21 milyon liraya kiralandı” başlığı taşıyordu. 7 Ocak tarihli Yeni Alanya ise Bölge Trafik Müdürlüğü’nün artık modernleştiğini ve radarlı uygulama geçildiğini yazıyordu. 11 Ocak tarihli gazete, turizm sektörünün 1989’da çok iyi geçeceğini, yıl içerisinde bölgeye 4,6 milyon turistin geleceğini müjdeliyordu. 13 Ocak tarihli gazete, “Bu yollara ne araç dayanır, ne de vicdan” diyerek Alanya’nın bozuk yollarını gündemine taşırken, 14 Ocak’ta şehrin bir başka sorunu olan tüpgaz depolarının şehir merkezine taşınması gerektiğini yazıyordu. 23 Ocak tarihli Yeni Alanya, “Çiftçiye bir darbe daha. Fırtına seraların camlarını indirdi” derken, 26 Ocak’ta Alanya’nın hem Devlet Hastanesi hem de Belediye Fen İşleri’nde yaşanan iki ayrı darp ve dayak olayı ile çalkalandığı haberlerine yer veriliyordu. 31 Ocak’ta “Yetersiz şebeke yüzünden kanalizasyonda sıkıntı yaratabilir” denilerek Alanya’nın o yıllarda yaşadığı büyük bir soruna parmak basılıyordu. 1 Şubat 1989 tarihinde Alanya’daki telefonların sinir bozduğunu, konuşurken kesilmeler yaşandığı bilgisine yer veren Yeni Alanya, 4 Şubat’ta dönemin DYP İlçe Başkanı Faruk Koçak’ın, “Yabancı düşmanlığını körüklemek yasak. Dışarıdan gelip Alanya’ya yerleşmiş herkes Alanyalıdır” diyerek kanayan bir yaraya işaret ediyordu. Ve 7 Şubat’ta Alanya Emniyet Müdürlüğü kuruluyordu. Alanya Emniyeti’nin İskele’deki binasından yeni binasına taşınması için çalışmalara başlandığı ve yeni birimler kurulacağı müjdelenirken, 1989 seçimlerine 11 gün kala, Alanya’nın il olma hayalinin yeniden yeşerdiği bilgilerine yer veriliyordu. Dönemin ANAP İlçe Başkanı Necati Azakoğlu, “Alanya’nın kasaba olmasını bekleyenlere en iyi cevabı Başbakan Özal verdi. Alanya’nın il olacağını biz daha önce de söylemiştik. ANAP Genel Merkezi ile görüştük. Alanya il olacak ilçeler sıralamasında 3. sıradadır. Bundan sonrası iktidara oy verecek Alanyalılara kalmıştır” dedi. 1989 yılına il olma hayali ile giren Alanya ise ne yazık ki aradan geçen 30 yılın ardından pek çok kez söz verilmesine rağmen maalesef il olamadı.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2019, 15:57