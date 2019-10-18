Alanya'nın kentsel dönüşüm projeleri görücüye çıktı
Alanya Belediyesi'nin Cumhuriyet Mahalle'sinde uygulamaya koyacağı kentsel dönüşüm projesi için hazırlanan 3 farklı alternatif proje, hak sahiplerinden olur aldı
GÜNCEL 18.10.2019, 00:17 18.10.2019, 17:46
KENTSEL dönüşüm ofisi tarafından hazırlanan ve yaklaşık iki haftadır Alanya Belediyesi’ne ait internet sitesinde yayınlanan projelere ilişkin eleştiri ve öneriler alınmaya devam ediliyor. Çevre yolunun güneyinde kalan bölümün ticaret merkezi, ortada kalan bölümün konut ve sahil bandının ise turizm+ konut alanı olarak tasarlandığı çalışma şehrin devamında yapılacak uygulamalara entegre edilebilecek şekilde hazırlandı. Yeşil alanların yaklaşık 4 kat arttırıldığı 3 ayrı proje, gelen taleplere göre revize edilecek ve son şeklini alacak.
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