Alanya’nın kemancısı

MEHMET AL-ÖZEL-HABER-

ALANYA'DA 11 yıldır keman çalan Gülçe Aydın, akşamları otellerde keman çalarak hem aile ekonomisine destek sağlıyor, hem de müziğini geliştiriyor. Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü 3'ncü sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Gülçe Aydın, turistlerin de gözdesi oldu.

DÜNYA MÜZİKLERİ

Yerli ve yabancı müzik repertuarını canlı müzik performansı yaptıkça geliştirdiğini anlatan Gülçe Aydın, "Dünyanın farklı ülkelerinden turistlere hitap edebilmek için dünya müziğini yakından takip ediyorum. Farklı ülkelerin popüler eserlerini öğreniyorum. Bu da kendimi geliştirmeme katkı sağlıyor" dedi.

KENDİNİ ISPATLADI

10 yaşında başladığı kemana tutkuyla bağlı olduğunu anlatan Gülçe Aydın, "5 yıl keman kursu aldım. Ardından da bırakmadım ve kendimi geliştirdim. Daha çok kendimi ispatlamak için canlı müzik yapmaya başladım. Turistlerden gördüğüm destek beni daha çok motive ediyor" ifadelerini kullandı.