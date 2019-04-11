Alanya’nın ilk yabancı meclis üyesi

31 MART yerel seçimlerinde, Cumhur İttifakı’nın adayı olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in listesine giren Finlandiya asıllı ve 25 yıldır Alanya’da yaşayan Paulina Müftüoğlu, Alanya tarihinin ilk yabancı uyruklu kadın meclis üyesi seçildi. Tüm Türkiye’nin yakından tanıdığı spor adamı Kuddusi Müftüoğlu’nun eşi olan Paulina Müftüoğlu, 25 yıldır Alanya’da yaşadığını ve 3 çocuk annesi olduğunu belirtti. Müftüoğlu, siyasete girişinin daha önce verilmiş bir karar olmadığını ve kendisi için sürpriz olduğunu söyledi.

‘SİYASETE ATILMAM ZOR BİR KARAR OLMADI’

Müftüoğlu, “Finlandiya’nın Tampere Üniversitesi’nin ekonomi bölümünden mezun oldum. Bir sene de Boğaziçi Üniversitesi’nde okudum. Siyasete girmem sürpriz oldu. Fakat hayatımın geneline bakacak olursak gönüllü olarak çoğu yerde görev aldım. Dolayısıyla burada yaşayan Finlandiya vatandaşlarımıza zaten hizmet ediyorduk. Siyasete atılmam zor bir karar değildi ama benim için ani oldu. Hizmet etme anlamında burada yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların gözü ve kulağıyım. Sonuçta yabancılara burada rahat bir ortam gerekiyor. Biz de bunun için elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız. Özellikle yerli ve yabancı vatandaşlarımız arasında köprü görevi görüyoruz” dedi.

‘TURİSTLER BURADAN MEMNUN AYRILMALI’

Alanya’nın en önemli gelir kaynaklarının başında turizmin geldiğini söyleyen Müftüoğlu, “Turizmi nasıl daha ileriye taşıyabiliriz ve Alanya’yı tanıtabiliriz, bu gibi fikirlerin üstünden hareket etmeliyiz. Mesela bizim turizm sezonumuz çok kısa ve kış turizmini bir türlü hayata geçiremiyoruz. Bunların yanı sıra alternatif turizm dalları arasında yer alan tarih, kültür, spor turizmini canlandırmalıyız. Örneğin tarihi yerlerin bir haritası çıkarılarak tanıtılması ve o yerlere ulaşımın sağlanması gerekli. 25 yıldır Alanya’da yaşıyorum ve belli bir çevrem oluştu. Fakat beni ilk defa tanıyanlar tarafından bile pozitif bir şekilde karşılandım. Belki Alanya’da yaşayan eşimin ailesi buna destek oldu fakat halkın genel anlamda bana bakış açısı pozitif” diye konuştu.

‘MECLİSTE KADINLAR AZINLIKTA’

Müftüoğlu, açıklamalarına şu sözlerle devam etti: “Kadın ve erkek olarak eşit statüde olmamız gerekiyor. Özellikle kadınlara karşı yapılan pozitif ayrımcılık olmamalı, erkekler nasılsa kadınlar da öyle olmalı. Mecliste kadınlar olarak azınlıktayız ve karar verme mekanizmaları sırasında bunu hissedebiliyoruz. Fakat biraz daha kendimizi gösterip ön plana çıkmamız gerekir. Örneğin mecliste bir konuşma fırsatı geldiğinde düşüncelerimizi objektif bir şekilde söylememiz lazım. Böylelikle daha ön planda olmalarını sağlayabiliriz. Bir sonraki dönemde de hedefimiz daha fazla kadın meclis üyesi olacak. Kadınlarımız ile ilgili de çalışmalarımız devam edecek. Şiddete uğramış kadınlarımızın elinden tutmalıyız. Gerekirse hepimiz şiddete ‘dur’ diyebilmeliyiz. Daha sonra da konuşarak ortadaki problemleri kaldırmalıyız.

‘RENKLİ FESTİVALLERE İHTİYAÇ VAR’

Alanya’da çok fazla turist karşılıyoruz ve bu turistleri memnun etmemiz lazım. Ülkelerine gittikleri zaman Alanya’ya tekrar gelebilecek şekilde göndermemiz gerekir. Tüm bunlar için de buradaki hizmetin çok iyi olması ve çalışanların eğitim seviyesine dikkat edilmeli. Kaliteyi ancak böyle yükseltebiliriz. Aslında Alanya bazında baktığımız zaman turist Alanya’dan memnun ayrılıyor. Yapılacak renkli festivaller de Alanya’nın tanıtılması anlamında önemli olacaktır. Farklı konseptler yaptıkça Alanya’nın ismi daha çok duyulacaktır. Alanya olarak kesinlikle fark yaratabilmeliyiz. Örneğin takvimler oluşturularak erken rezervasyon sağlanmalı.

‘HERKES BENİMLE İNGİLİZCE KONUŞTU’

Yerel seçim çalışmaları kapsamında yabancı olmamdan kaynaklı bazı ilginç hikayelerim oldu. Örneğin gittiğim çoğu yerde benimle İngilizce konuşmaya çalıştılar, ben de onlara ‘Ben kendimi Türk gibi hissediyorum’ diyordum. Türkçe anlatmama rağmen karşılığı İngilizce oluyordu. Finlandiya ve Türkiye arasında çok fazla farklılıklar var. Çünkü kültürü, dini, dili farklı iki ülke. Finlandiya’da çok aktif bir sosyal hayatımız yok. İnsanlar sabah sekizde işe gidiyor, akşam dörtte işten dönüyor. Kışın özellikle saat dörtten sonra hava tamamen karanlık oluyor. Kışın bir sosyal hayat yok. Misafirliğe gitmiyoruz, dışarıda yemek yemiyoruz. Evin içine kapanıyoruz. Ama yaz ayları süresince insanlar hep dışarıda.

‘TÜRKİYE DAHA SOSYAL BİR ÜLKE’

Yazın daha aydınlık oluyor. Burada sosyal hayata bakacak olursak, her akşam dışarıya çıkabiliyorsun. Dışarıda yemek yiyebiliyoruz, misafirliğe gidebiliyoruz. Burada insanlar hep birbiriyle iç içe. Finliler daha içe kapanık bir sosyal hayat içerisinde aileleriyle beraber, burada ise daha yoğun bir temposu var sosyal hayatın. Aslında Türkiye’deki bu iç içelik daha iyi, çünkü burada insanlar birbirini daha çok destekliyor, yalnız kalmıyorlar. Üzüntülü bir olay yaşandığında yanında birçok insan oluyor. Üzüntünü daha kolay unutabiliyorsun. Finlandiya’da ise daha yalnız kalıyorsun. Orada üzüntülü bir olayı atlatmak belki daha zor oluyor.

Türkiye’de daha renkli ve hareketli bir hayat olduğu için yeni şeylere daha kolay adapte olabiliyorsun. Finlandiya’da her şey daha çok kanun ve kurallar üzerinden ilerliyor. Disiplinli bir ortam bence huzur getiriyor. Çünkü ne yapabileceğini biliyorsun.

‘TÜRKLER TOPLANTIYA GEÇ KALIYOR’

Birey için de bu daha iyi oluyor çünkü kuralları, adetleri ve kanunu biliyorsun. Tüm bunlar ülkeye huzur getiriyor. Kanun ve kurallara uyup, daha disiplinli hareket etmek hepimiz için daha kolay olur. Türkiye’de ise biraz daha öğrenmemiz gereken şeyler var diye düşünüyorum. Ben mesela toplantı 9’da ise 9’a 5 kala orada oluyorum ama sonradan fark ettim ki herkes birkaç dakika mutlaka gecikiyor. Keşke bunlar olmasa tabii. Bulunmamız gereken yerde zamanında olsak daha efektif olacağız, Türkiye’yi ve Alanya’yı daha ileriye taşıyacağız. Türkiye genelinde bir huzur ortamına kavuşmamız lazım. Daha fazla ülke geneline bakıyorlar. Çünkü aradaki kilometre mesafesine bakmıyorlar. Türkiye ile ilgili bir haber çıktığında Alanya’da olmuş olarak görüyorlar. Bunu bir yabancı çok fazla ayırt edemiyor. Bunu ayırt edebilmesi için Türkiye’de yaşaması ya da Türkiye’yle ilgili çok fazla bilgi edinmiş olması lazım. O zaman bunu ayırt edebiliyor.

