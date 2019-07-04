Alanya’nın gururu oldular 

ŞÜKRÜ Mülazımoğlu Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Osman Bulanık ve Barbaros Azakoğlu Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Neval Sadullahoğlu, LGS’de tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alıp Türkiye birincisi oldular. Dereceye giren öğrenciler Sadullahoğlu ve Bulanık, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu’yu ziyaret ettiler. Kaymakam Harputlu'yu ziyarette öğrencilere Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Alanya Şükrü Mülazımoğlu Ortaokulu Müdürü Mustafa Koca ve Alanya Barbaros Azakoğlu Ortaokulu Müdürü Yusuf Yılmaz eşlik ettiler. Ziyarette öğrencileri tebrik eden Kaymakam Harputlu Türkiye birincilerine plaketlerini verdi.