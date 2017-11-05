Alanya’nın gururu oldu

TÜRKİYE’NİN zeka ve yetenek alanlarındaki en önemli ulusal buluşması ‘Zeka ve Yetenek Kongresi’nin 5’incisi Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kültür Kongre Merkezi’nde yapıldı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen, ağırlıklı olarak öğretmen, ebeveyn ve eğitimci adayı öğrencilerin izleyici olduğu Kongreye Alanya’dan Bahçeşehir Koleji Alanya Kurucusu Burcu Haboğlu Baba’da konuşmacı olarak katıldı. Farklılıklara Odaklanmak konu başlığı ile yapılan Türkiye Zeka Vakfı'nın düzenlediği 5'inci Zeka ve Yetenek Kongresi'nde Burcu Haboğlu Baba "Hayatta karşılaştığı zorlukları, farkındalıkları ve onlara dokunmayı" anlattı.

Kongrede konuşan Baba, öncelikle neden matematik öğretmenliğini seçtiğini, Bahçeşehir Koleji Alanya’yı neden kurduklarını ve eğitim işleyişi ile ilgili bilgiler aktardı.

Baba “Biz eğitimci olarak neyi ne için yaptığımıza ve neye ulaşmak istediğimize odaklandık ve eğitimci olarak üç nokta üzerinde durduk. Bunlar sırasıyla yaratıcılığın gelişimi, yılmaz bireylerin yetiştirilmesi, bilimsel bir metotla öğrencilerin bireysel özelliklerinin tespiti. Bunların tamamını matematik oluşturuyor matematiği ders olarak değil algılama sanatı olarak görmeliyiz böylece kendimizi daha iyi anlarız" dedi. Bahçeşehir Koleji Alanya Genel Müdürü Cihan Baba ise yaptığı açıklamada “Eğitimde fırsat eşitliğini savunan, Türkiye Zeka Vakfı gibi büyük kuruluşlara katkı sağlayan, bir kongrede Bahçeşehir Koleji Alanya kurucusu ve eşim Burcu Haboğlu Baba’nın yer alması Bahçeşehir Koleji Alanya ailesi olarak bizleri gururlandırdı” şeklinde konuştu.

