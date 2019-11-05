Alanya'nın Gülüklü çorbası tescillendi

ALANYA mutfağının başlıca lezzetlerinden biri olan gülüklü çorba, Türk Patent Enstitüsü tarafından 'Alanya' adına tescillendi. Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün girişimleriyle tescillenen çorba, Antalya bölgesinde piyazdan sonra tescillenen ikinci lezzet oldu.