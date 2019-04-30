Alanya’nın ‘En’leri belli oldu

DERECEYE giren ‘En Güzel Balkon’ ve ‘En Güzel Bahçe’ sahiplerine ödülleri törenle verilecek. Alanya Belediyesi’nin, çevre bilincini ve sevgisini arttırmak, yaşanılan çevrenin görsel niteliğini desteklemek, halkın, öğrencilerin çevre düzenlemesi ve kent peyzajına ilgisini teşvik etmek amacıyla geleneksel olarak düzenlediği para ödüllü ´En Güzel Balkon Bahçe´ yarışmasının kazananları belirlendi. Bu yıl farklı olarak en Güzel Okul Bahçesi Kategorisi de yarışmaya dâhil edildi. 6 Mart 2019 tarihinde başlayan yarışma başvuruları, 19 Nisan tarihinde de sona erdi. Yapılan başvurular jüri tarafından büyük bir titizlikle değerlendirilerek dereceye giren balkon ve bahçe düzenlemeleri belirlendi.

JÜRİ ÜYELERİ BALKON VE BAHÇELERİ YERİNDE İNCELEDİ

Başvurular tamamlandıktan sonra, 29 Nisan tarihinde Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Görevlisi Prf. Doç. Dr. Reyhan Erdoğan başkanlığında Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, Peyzaj Mimarları Odası Alanya Temsilcisi Hasan Uysal, AFSAK Dernek Başkanı Ali Aral, Yeni Alanya yazarı ve çevre gönüllüsü İsmail Haboğlu, peyzaj mimarı Hande Doru, peyzaj mimarı ve kentsel tasarımcı Seda Şanlıdere’den oluşan jüri heyeti, başvuruları yerinde değerlendirdi. Dereceye girenlere ödülleri daha sonra belirlenecek tarihte, düzenlenecek bir programla takdim edilecek.

EN GÜZEL BALKON BAHÇE VE OKUL SAHİPLERİNE ÖDÜL

Yarışmada dereceye giren her balkon ve bahçeye ödülleri ayrı ayrı verilecek. Birincilere 2 bin TL, ikincilere bin 500 TL, üçüncülere bin TL para ödülü dağıtılırken ayrıca plaket ve mansiyon ödülleri de verilecek. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, En Güzel Balkon, En Güzel Bahçe yarışmasının düzenlenme amacının Alanya halkının, öğrencilerin çevreye ve doğa duyarlılığını arttırmak olduğunu belirtti.



Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2019, 21:32