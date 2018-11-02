Alanya’nın dinamikleri avokado için bir arada 

MÜSTAKİL Sanayiciler ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Alanya Şubesi resmi kuruluşu öncesinde başladığı avokado üretimin artması ve tüketim alanlarının ve pazarlarının genişlemesine yönelik yürüttüğü 5 aylık çalışmayı tamamladı. Avokado Üreticileri Birliğinin de katkıları ile hazırlanan verilen bir kitap halinde getirilerek ALKÜ Rektörü Prof Dr Ahmet Pınarbaşı'na teslim edildi. MÜSİAD binasında yapılan devir teslim esnasından Alanya Avokadosu ve geçmişten günümüze avokado konulu çekilen kısa filmde ALKÜ'den katılım gösteren akademik heyete, Gıda Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, Avokadocular Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen ile MÜSİAD üyelerine izletildi.



ALANYA'DA 8 ÇEŞİT AVOKADO ÜRETİYORUZ

Alanya Avokadocular Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, ALTSO ve tarım müdürlüğün katkılarıyla coğrafi işaretin alındığını söylediği konuşmasında, Alanya dışından ürünün sadece tek çeşit avokado olarak bilinmesine rağmen ilçede 8 farklı türünün yetiştirildiğini ifade etti. Hazırlanan broşürde ilçede yetişen avokadoların hangi ayda hasat yapılması gerektiğini anlattıklarını kaydeden Sevilgen “Ürün yüksek fiyattan satılırken yağ oranı tamamlanmayan ürünler de hasat ediliyor ve bu da o ürünün tüketici tarafından beğenilmemesine neden oluyor. Bu yüzden ürün yeterli olgunluğa ulaşmadan hasat edilmemeli" dedi.



AVOKADAO ÖRTÜ ALTINA GİRECEK

Tarım Müdürü Mehmet Rüzgar ise avokadonun medya gücüyle tanıtımının yapıldığına dikkat çekti. Üreticiye danışmanlık hizmeti verildiğine dikkat çeken Rüzgar, “Üretici cebinden parama ödemeden bunu biz çözüyoruz. Muzu örtü altına aldık yakında avokado da örtü altına girecek. Toprak analizlerinde laboratuar bazlı çalışma yapıyoruz. Alanya'nın 3'ncü ürünü ise avokadonun ardından mango olacak. Bakanlıktan bölgesel bazlı destekler talep ettik. Artık üretici fidanı alıyor bizde desteğini veriyoruz" dedi.



KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLER ÜREMELİYİZ

“Millileşmemiz, yerli üretime dönmemize dikkat çekerek, katma değeri yüksek ürünler üretmemiz ve bu yönde bilimsel çalışmalar yapmamız gerekiyor” diyen ALKÜ Rektörü Pınarbaşı, “AR-GE tabanlı üretim yapılması önemli. Üniversite olarak bizlerde bu işe katkı sağlayabiliriz. Ürünün taşınması, işlenmesi ve paketlenmesi çok önemli, Bu süreçte katkı yapacağımızı düşünüyorum. Uygun sıcaklık paketleme hepsi mühendislikle alakalı. Bizde de çok ciddi mühendislik fakülteleri var" dedi.



AVOKADO THY'NİN MENÜSÜNE GİRMELİ

MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy hazırlanan kitapçığı teslim ederken yaptığı konuşmada, "Çalışmamıza 5 ay önce Hilmi Sevilgen bey ile başladık. Avokado şuan ne durumda diye değerlendirdik. O süreçte endüstriye dönüştürülmesi manasında bir çalışma yapıp kitapçık hazırladık. Ön bilgi mahiyetinde bir çalışma sunumu gerçekleştirdik. MÜSİAD olarak genel merkeze de uygulayıp tavsiye ettik. Kooperatif ortaklı sistemi ile faizsiz ekonominin uygulandığı sistem ile 5-10 ağacı olan üreticiden, fabrika yöneticisine kadar satışı yapan son halka olan marketçisinin de dahil olduğu ortaklık kuracağı sistemi ile eşit ve adil kazan olarak paylaşıldığı, avokadonun 2 lira değil 7-8 lira hatta 10 liraya satılabilmesini sağlayacak endüstriyel dönüşüme ihtiyacımız var. Biz buraya kadar çalışmayı taşıyıp bir şema hazırladık. Bir taş heykel sempozyumun yanında bir caz festivalini yanında avokado festivalimiz olsun. Alanyaspor'un formasında avokado resmi olduğunu düşünüp yapacağı etkiyi, THY menüsünde yer aldığını düşünmemiz gerekir. Dünyada cips, dondurma, sos veya kozmetik alanında çalışmalar var bizler nelerini yapabiliriz. Tesisleşmenin analizi ve pazarlama analizi hazırlanınca Alanya'nın dinamikleri olarak bir araya gelerek TORKU misali bir yapılanma olsun istiyoruz. Kötüden örnek olmaz geçmişteki kötü ortaklıları değil iyiyi örnek alalım" dedi.