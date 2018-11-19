Alanya’nın caddeleri yenileniyor

ALANYA Belediyesinin yürüttüğü çalışmalarla Alanya’nın caddeleri konforlu ve modern bir hale geliyor. Prestij cadde projeleri ise aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Hacet Mahallesi Kasapoğlu Sokakta tamamlanan prestij cadde çalışmasında yol kotlama aşamasına gelindi. Kasapoğlu Sokakta bu hafta asfalt çalışmasının başlayacağını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “ Bostancı pınarı Caddesinden sonra Kasapoğu Sokakta prestij cadde çalışmasına başlamıştık. Şu an kotlama ve düzenleme çalışması devam ediyor. Bu hafta içerisinde sıcak asfalt çalışmasına geçeceğiz” dedi

Kadıpaşa Mahallesinde yürütülen prestij cadde çalışmalarında da sona gelindiğini açıklayan Başkan Yücel, “Kadıpaşa Mahallesinde Yakar Sok ile Lifoğlu Sokakta kaldırım düzenleme ve altyapı çalışması tamamlandı. Kotlama çalışmasının ardından sıcak asfalt çalışması başlayacak. 10 gün içerisinde prestij caddeleri vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız” diye konuştu.