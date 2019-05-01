Alanya'nın 1 Mayıs Çoşkusu Dim TV'de

1 Mayıs Dünya Emek ve Dayanışma günü Tüm Türkiye'de olduğu gibi Alanya'da da çoşkula kutlanıyor. Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV'de canlı olarak yayınlanan kutlamaları izlemek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.