Alanyalıların çok sevdiği polis Ali Ulaş şehit oldu

Alper Kutay

FECİ kazada yaralanan Ulaş, olay yerine gelen ambulansla Kartal'da bulunan Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Kaza, dün akşam saat 22.00 sıralarında Anadolu Otoyolu Samandıra Gişeler bağlantı noktasına doğru seyir halinde olan görevli trafik polisi Ali Ulaş'ın motosiklet hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Yol kenarında bulunan yeşil alanların sulanması için açık bırakılan fıskiyelerin kayganlaştırdığı yolda motosikletiyle beraber düşen görevli polis memuru Ulaş'ın sürüklenmesi sonucu sol bacağı diz altından koptu. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi bölgedeki trafiğin güvenli bir şekilde akması için çalışma yaparken, kaza yerine kısa sürede ulaşan acil sağlık ekipleri yaralı polis memuru Ulaş'a ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen ağır yaralı Ulaş'ın hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. 50'li yaşlarda olduğu tahmin edilen polis memuru Ulaş'ın gece yarısı itibariyle yıllık izne ayrılacağı öğrenildi. Acı haber İstanbul İl Emniyet Müdürü Çalışkan'ın ziyareti sırasında geldi. Müdür Çalışkan'ın ziyareti sırasında şehit olan polis memuru Ulaş'ın ailesi sinir krizi geçirirken, İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'ın hastane çıkışında gözlerinin dolduğu görüldü.