Alanyalıların avokadoya ilgisi nasıl? Ne sıklıkla avokado tüketiyor?

ALANYA’DA üretilen ve son yıllara damgasını vuran temel ürün, tropikal bir meyve olan avokado. Tanesi pazarda 5, zincir marketlerde 6 lira ve üzerinden satılan avokadonun ücreti, Dubai gibi yerlerde 35 liraya kadar çıkıyor. Peki, ihraç edildiği hemen her yerde yok satan avokadoya onun anavatanında yaşayan Alanyalıların ilgisi ne durumda? Vatandaşlar ne sıklıkla avokado tüketiyor? Dim TV, bu sorunun yanıtını bulmak için Alanya sokaklarındaydı. İşte vatandaşların avokadoya ilgisi:

‘HERKESE TAVSİYE EDİYORUM’

Muharrem Bozdoğan (İnşaatçı): Elbette tüketiyorum. 3-4 günde bir mutlaka yiyorum. Çok güzel bir tadı var, herkese tavsiye ediyorum. Bu aynı zamanda hem Alanya’nın tanıtımı açısından hem de avokado üreticisinin kazancının artması açısından önemli. Çünkü bundaki her kazanç doğal olarak Alanya’ya katkı sağlayacaktır. Bu yüzden avakado üreticisininde desteklenmesi lazım. Alanya’da olmaktan büyük keyif alıyorum. Alanya’da yetişen avokadoyu da seviyorum ve tüketiyorum. Sizi de takdir ediyorum, çünkü bu avokado üreticisinin parayla yapamayacağı bir tanıtım.

‘EMEKLİLERE PAHALI’

Mustafa Güler (Emekli): Bütün hastalıklara şifadır, tavsiye ederim. Ben haftada bir yiyebiliyorum. Emekli olduğumuz için fiyatı biraz pahalı. Zaman zaman pazarda biraz uygun oluyor, oradan alıp tüketiyoruz. Biraz daha ucuzlasa iyi olacak.

‘KUYUMCULARDA SATILSA YERİDİR’

Ersin Özen (İnşaatçı): Fazla bir şekilde tüketiyorum. Alanya’nın kıymetlerinden olan bir meyve, herkese tavsiye ediyorum. Oldukça faydalı, herkesin tüketmesi gerekiyor. Son zamanlarda ekimi fazla yaygınlaştı, ben de ekmeyi düşünüyorum. Gençler ve çocuklar için faydası tartışılmaz. Fiyatı 7 lira, çok yüksek. Hatta kuyumcularda yer alması gerekiyor! Fakat üretimi arttığı için önümüzdeki yıllarda da bu fiyatın düşeceğini düşünüyorum. Önceki yıllarda Alanya bunu yaşadı. Zeytin, nar gibi ürünlerde olduğu gibi avokadoda da aynı sonuç yaşanacaktır, yani fiyatı düşecektir.