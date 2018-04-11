Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Devleri solladı! 1 yılda milyarderler kulübüne girdi
Devleri solladı! 1 yılda milyarderler...
Kurutulmuş et gıda zehirlenmesine yol açar mı?
Kurutulmuş et gıda zehirlenmesine yol...
Üç arka kameralı iPhone geliyor
Üç arka kameralı iPhone geliyor
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 11 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Alanyalıların avokadoya ilgisi nasıl? Ne sıklıkla avokado tüketiyor?

Pek çok yöresel değere sahip olan Alanya’da son yıllara damgasını vuran temel ürün, tropikal bir meyve olan avokado. Peki, onun anavatanında yaşayan Alanyalıların avokadoya ilgisi ne durumda?

Alanyalıların avokadoya ilgisi nasıl? Ne sıklıkla avokado tüketiyor?

Pek çok yöresel değere sahip olan Alanya’da son yıllara damgasını vuran temel ürün, tropikal bir meyve olan avokado. Peki, onun anavatanında yaşayan Alanyalıların avokadoya ilgisi ne durumda?

11 Nisan 2018 Çarşamba 14:34
Alanyalıların avokadoya ilgisi nasıl? Ne sıklıkla avokado tüketiyor?
banner404

ALANYA’DA üretilen ve son yıllara damgasını vuran temel ürün, tropikal bir meyve olan avokado. Tanesi pazarda 5, zincir marketlerde 6 lira ve üzerinden satılan avokadonun ücreti, Dubai gibi yerlerde 35 liraya kadar çıkıyor. Peki, ihraç edildiği hemen her yerde yok satan avokadoya onun anavatanında yaşayan Alanyalıların ilgisi ne durumda? Vatandaşlar ne sıklıkla avokado tüketiyor? Dim TV, bu sorunun yanıtını bulmak için Alanya sokaklarındaydı. İşte vatandaşların avokadoya ilgisi:

‘HERKESE TAVSİYE EDİYORUM’
Muharrem Bozdoğan (İnşaatçı): Elbette tüketiyorum. 3-4 günde bir mutlaka yiyorum. Çok güzel bir tadı var, herkese tavsiye ediyorum. Bu aynı zamanda hem Alanya’nın tanıtımı açısından hem de avokado üreticisinin kazancının artması açısından önemli. Çünkü bundaki her kazanç doğal olarak Alanya’ya katkı sağlayacaktır. Bu yüzden avakado üreticisininde desteklenmesi lazım. Alanya’da olmaktan büyük keyif alıyorum. Alanya’da yetişen avokadoyu da seviyorum ve tüketiyorum. Sizi de takdir ediyorum, çünkü bu avokado üreticisinin parayla yapamayacağı bir tanıtım. 

‘EMEKLİLERE PAHALI’
Mustafa Güler (Emekli): Bütün hastalıklara şifadır, tavsiye ederim. Ben haftada bir yiyebiliyorum. Emekli olduğumuz için fiyatı biraz pahalı. Zaman zaman pazarda biraz uygun oluyor, oradan alıp tüketiyoruz. Biraz daha ucuzlasa iyi olacak. 

‘KUYUMCULARDA SATILSA YERİDİR’
Ersin Özen (İnşaatçı): Fazla bir şekilde tüketiyorum. Alanya’nın  kıymetlerinden olan bir meyve, herkese tavsiye ediyorum. Oldukça faydalı, herkesin tüketmesi gerekiyor. Son zamanlarda ekimi fazla yaygınlaştı, ben de ekmeyi düşünüyorum. Gençler ve çocuklar için faydası tartışılmaz. Fiyatı 7 lira, çok yüksek. Hatta kuyumcularda yer alması gerekiyor! Fakat üretimi arttığı için önümüzdeki yıllarda da bu fiyatın düşeceğini düşünüyorum. Önceki yıllarda Alanya bunu yaşadı. Zeytin, nar gibi ürünlerde olduğu gibi avokadoda da aynı sonuç yaşanacaktır, yani fiyatı düşecektir.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 11.04.2018 14:59
Anahtar Kelimeler:
Tropikal MeyveAvokado
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Barbaros'un kermesine ilgi yoğundu
Barbaros'un kermesine ilgi yoğundu
Alanya'da el sanatları sergisi açıldı
Alanya'da el sanatları sergisi açıldı
ALKÜ’de şehitler anıldı
ALKÜ’de şehitler anıldı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim