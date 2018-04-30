Alanyalıların aday kriterleri ne? Vatandaşa sorduk! İşte o yanıtlar

İŞTE o yanıtlar:

‘BİRE BİR TEMAS KURMALI’

ŞAFAK ÖZEL( EMEKLİ )

Bir siyasetçi öncelikle dürüst, milletin milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, yerli ve milli, iyi yetişmiş, kaliteli bir insan olmalı. Seçmeniyle araya hiç boşluk vermeden birebir irtibatta olması gerekiyor. Örneğin bugün kandil sadece kandilde mesaj göndermek yetmez. Bunlar zaten klişeleşmiş, kastettiğim bu değil. Yani milletvekili aday adayları lütfen bunlara dikkat etsinler. Birebir nasılsınız Ahmet bey , Mehmet bey demeleri daha geçerlidir. Yani zamanım yok diye bir mazerete sığınmaları doğru değil diye düşünüyorum.

‘PARTİ ÖNEMLİ DEĞİL’

HASAN ÇETİN( PAZARCI)

Ayrıştırmayan ve kucaklayan herkese eşit davranan bir Cumhurbaşkanı istiyoruz. Adil ve adaletli olmalı. Milliyetçi olup, Alanya’yı ve tüm herkesi sevsin. Oy vereceğim kişinin partisi önemli değil.

‘ÖNCELİK ALANYA’YA HİZMET VEREN‘

HÜSEYİN ÜNAL(BUTİKÇİ)

Önceliğimiz tabi ki Alanya’nın menfaati. MHP, AKP, CHP çok önemli değil. Alanya’ya daha çok hizmet verebilen önceliklidir. Şuandaki hizmetten memnunum. Milletvekilleri içinde ön seçimden yanayım. Önce aday gösterilirken halka sorulmalı. Yukarıdan verilen kararlarla olmamalı. Halka açık ve halkın sevdiği biri olmalı diye düşünüyorum.

‘BAŞKA ALTERNATİF YOK’

NACİ KARAKAYA(EMEKLİ)

Çok konuşmadan önce çok iş yapmak lazım. Ekonomik kriz yok diyorlar. Elektrik faturasını öderken kayıp kaçak bedelini ödetiyorlar. Biz maaşımızda yüzde zam 3 alırken kendileri yüzde 45 alıyorlar. Alanya’da parti kavramı yok. Herkes kendi menfaati peşinde. Herkes koltuk ve para derdinde. Ak parti den başka alternatif yok.