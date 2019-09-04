Alanyalılar sosyal medyada tek yürek

Alper Kutay

MANDA ve himaye fikrinin kesin olarak reddedildiği ve kurtuluş mücadelemizin kaderinin belirlendiği güne dair Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ve siyasi partilerin ilçe başkanlarından paylaşımlar yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Milli mücadelemizin ve bağımsızlığımızın temel taşlarından Sivas Kongresi’nin 100. yıldönümü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşı şehitleri olmak üzere bize bu cennet vatanı bırakan tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun” dedi.

YÜCEL’DEN 100. YIL KUTLAMASI

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz. Sivas Kongresi'nin 100. yılı kutlu olsun. Başta Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı ile anıyorum” mesajı paylaştı. Başkanlığını duayen gazeteci Mehmet Ali Dim’in yaptığı Küresel Gazeteciler Konseyi’nin resmi twitter hesabında ise, “Cumhuriyetimizin temel taşı Kurtuluş Savaşı öncesinde toplanan ve en önemli kararların Mustafa Kemal önderliğinde alındığı Sivas Kongresi’nin 100. yılında kongreye katılanları şükran ve minnetle anıyoruz. Büyük önder Atatürk, izindeyiz” ifadelerine yer verildi.

CUMHUR’DAN 100. YIL MESAJLARI

Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, “Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi’nin 100. yılını kutluyor, bize bu cennet vatanı bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadelemizi bugünlere ulaştıran tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” derken, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, “Sivas Kongresi'nin 100. yılı kutlu olsun. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi saygı ile anıyoruz” dedi. İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın ise mesajında, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, 4 Eylül 1919'da ‘Manda ve himaye kabul edilemez’ diyerek Milli Mücadele’ye ışık tutacak kararları aldığı, bağımsızlığımızın ve Cumhuriyet'imizin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 100. yılı kutlu olsun” ifadelerine yer verildi.

BAŞKAN ŞAHİN TWİTTER’DAN KUTLADI

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin ise resmi twitter hesabında, “Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı 4 Eylül Sivas Kongresi’nin 100. yılı kutlu olsun. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.