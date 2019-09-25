Alanyalılar New York'ta buluştu

BM (Birleşmiş Milletler) 74. Genel Kurulu nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bulunan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sürpriz bir ziyaretçisi vardı.Hazar Politika Merkezi'nin düzenlediği 2. Hazar İş Forumu'nun ünlü konuşmacıları arasında yer alan Bakan Çavuşoğlu'nu, geldiği salonda karşılayanlar arasında Amerikan Bankası'nda çalışan Alanyalı Hakkı Hacıkadiroğlu da vardı. Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan ve Azerbaycan başbakanlarının da konuşmacılar arasında yer aldığı forum öncesi ayaküstü Hakkı Hacıkadiroğlu ile sohbet etti. Bakan Çavuşoğlu ile Alanyalı turizmci Hüseyin Hacıkadiroğlu'nun oğlu Hakkı Hacıkadiroğlu'nun sohbetlerinde 'Alanya' geniş bir yer tuttu.