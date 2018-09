Alanyalılar New York'ta buluşacak 

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu’na katılmak üzere pazar günü Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecekler.

Dört gün sürecek ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitap edecek. BM Genel Kurulu'nu takip edecek gazeteciler arasında Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Genel Başkan Adayı, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim de yer alacak. Cumhurbaşkanı, New York temaslarında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere bir çok dünya lideriyle de bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Çavuşoğlu, Amerika ziyaretleri sırasında iş dünyası temsilcileri ve Amerika’da yaşayan Türklerle de görüşecekler. Erdoğan ve Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temaslarının ardından 2 günlük bir ziyaret için Almanya'ya gidecekler.

DÜNYA RUS MEDYA FORUMU ABD'DE

Dünya Rus Medya Forumu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Çavuşoğlu'nun ziyaretiyle eş zamanlı olarak ABD'nin New York şehrinde yapılacak. 2017 yılında 'Yönetim Kurulu Toplantısı' Alanya’da gerçekleştirilen Rus Medya Forumu'nun bu yıl ABD'de gerçekleşecek oturumuna Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Genel Başkan Adayı, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim 'Onur Konuğu' olarak katılacak.

Dünyada Rus dili konuşan önemli gazetecilerden oluşan Dünya Rus Medya Forumu, her yıl farklı bir ülkede toplanıyor. Dünya Rus Medya Forumu Yönetim Kurulu ve Bölgesel Yürütme Kurulu toplantısı 25 Nisan 2017 tarihinde Alanya'da başlamış, üç gün sürmüştü. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim ve Alanya Rus Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz'ün ev sahipliğinde gerçekleşen bu toplantıya 24 ülkeden 60 Rus gazeteci katılmıştı. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Alanya'da Dünya Rus Medya Forumu yönetimi ve üyeleriyle kahvaltıda buluşmuş, önemli mesajlar vermişti. ABD'nin New York şehrinde gerçekleşecek foruma yaklaşık 350 Rus gazetecinin katılacağı bildirilirken, forumun 'Onur Konuğu' Mehmet Ali Dim "Dünya Rus Medya Forumu'nun 2019 yılında Türkiye'de yapılması için teklif sunacağım" dedi.

Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2018, 16:25