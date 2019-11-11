Alanyalılar Kosta'nın cenazesine gidiyor

HER yıl geldiği Alanya'da çok sayıda dostu bulunan Kosta Çobanakis, 8 Kasım Cuma günü 84 yaşında aramızdan ayrıldı. Kosta'nın vefatı Atina ve Nea İonia'da olduğu gibi Alanya'da da büyük üzüntü yarattı.

Kosta, Alanya'nın Tophane Bölgesi'nde yaşarken, 1922 yılında gerçekleşen mübadele (değişim) ile Atina yakınlarında Nea İonia şehrine gönderilen Alanyalı Rumlardan Çobanakislerin torunuydu.

ALANYA DOSTU VE AŞIĞIYDI

Kosta, uzun yıllar Alanya'da yaşayan ninesinden çocukluğunda Türkçe öğrenmişti. Ninesinden öğrendiği için Türkçe'yi Alanya şivesiyle ve mükemmel konuşan Kosta, uzun yıllardır Nea İonia Alanyalılar Derneği Başkanlığı'nı yürütüyor, Atina ile Alanya arasında köprü oluyordu.

ALANYA'DAN VEFA ÖRNEĞİ

Nea İonia Belediyesi ile Alanya Belediyesi kardeşliğinin de mimarlarından olan Kosta'nın cenaze töreni yarın Atina yakınındaki Nea Ionia'da gerçekleşecek. Kosta'nın cenazesi saat 14.30'da Agios Konstantinous Kilisesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. Cenaze törenine Alanya'dan, Nea İonia Belediyesi ile Alanya Belediyesi arasındaki 'Kardeş Şehir' sözleşmesini imzalayan isim olan Alanya eski Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu ve Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim katılacaklar.