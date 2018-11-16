Alanyalılar İstanbul’da buluşuyor

GELENEKSEL hale getirilen ve bu yıl 6’ıncısı düzenlenen Alanyalılar Gecesi, yarın saat 18.00 itibariyle Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde başlayacak. Saat 23.00’a dek devam edecek gecenin protokol konuşmalarını Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan ve Alanyalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal gerçekleştirecek. Gecede İBB Kent Orkestrası sahne alacak ve İstanbul’da bir araya gelen Alanyalılar için TSM ve THM konseri verecek. Alanyalıların girişte fıstıklı limonata ile karşılanacağı geceye Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan öncülüğünde Çatalca gezisinde olan 450 kişi de katılım sağlayacak.