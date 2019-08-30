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Alanyalılar İstanbul'daki nikahta buluştu

İstanbul'da görev yapan eski Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Selami Hatipoğlu'nun hakim oğlu dünyaevine girdi

GÜNCEL 30.08.2019, 21:01 Enes Subaşı
Alanyalılar İstanbul'daki nikahta buluştu
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İSTANBUL'DA görev yapan Alanya'nın unutulmaz başsavcılarından Selami Hatipoğlu'nun oğlu Kahramanmaraş Hakimi Berk Hatipoğlu, Sarıyer'de bulunan Eski Büyükdere İskelesi'ndeki nikah merasimi ile dünyaevine girdi.

Berk Hatipoğlu'nun nikah merasimine Yargı camiasının yanısıra Alanyalı eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ve oğlu Toygar Dim de katıldı. Uysal, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in kıydığı nikahta şahitler arasında yer aldı. Şahitler arasında Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve akademisyen, yazar ve hukuk profesörü Hüseyin Hatemi de vardı.
Yeni Alanya, genç çifte ömür boyu mutluluklar diler.

#İstanbul #Alanya Cumhuriyet Başsavcısı #selami hatipoğlu
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