Alanyalılar İstanbul'da Çanakkale Zaferi'ni andı

Toygar DİM

'KAHRAMAN şehitlerimizi unutmadık' sloganıyla düzenlenen programda Alanyalı Akademisyen-Yazar Selim Han Yeniacun ile Alanyalı Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman konuşmacı olarak yer aldı. Konferans programı şehitler için Kuran-ı Kerim dinletisiyle başlatıldı. İstanbul Alanyalılar Derneği Başkanı Eyüp Kaya yaptığı açılış konuşmasında, "Çanakkale Zaferi, Türk tarihinin en büyük dönüm noktalarından biridir. Askerimiz, Çanakkale’de memleketin doğusundan, batısından, her bölgesinden bir araya gelerek milli bir destan yazmıştır. Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz" dedi.

'18 MART TÜM MİLLETLER İÇİN DERSTİR'

Dr. Kocaman ise konuşmacı olarak katıldığı programda, "18 Mart bizler ve diğer milletler için bir ders niteliği taşımaktadır. Çanakkale Savaşı’nda hayatını kaybeden binlerce Mehmetçiği anmak için toplandık. Bu vatan, böyle yürekli Mehmetçikler olduğu sürece destanlar yazmaya devam edecektir. Burada bizlere düşen en önemli vazife, uğruna bu kadar kanlar dökülmüş vatan topraklarını korumak ve gerektiği takdirde onun için savaşmaktır. Afrin Harekatı’ndan bizleri gururlandıran haberler de geldi. Vatanımız için savaşmış tüm gazilerimize şifa, bayrağı uğruna can veren şehitlerimize ise Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun" diye konuştu.

ÇANAKKALE DESTANINI ANLATTILAR

Yeniacun ve programa katılan bir diğer akademisyen Emirhan Uysal da günün anlam ve önemini içeren konferans konuşmasında, Çanakkale Zaferi neden önemli, ne anlama geliyor ve akıllardaki tarihsel karışıklıklar gibi birçok sorunun cevabını verdiler. 'Çanakkale Osmanlı’nın son sözü, Kurtuluş Savaşı’nın ön sözüdür' diyerek sözlerine başlayan Yeniacun, savaşın detaylarını ve sonucunda gelişen olayları tüm ayrıntılarıyla dinleyenlere anlattı. Yeniacun, anma programında Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale Destanı şiirini de okudu. Akademisyen Uysal ise, savaşın ve zaferin psikolojisini, savaş öncesi ve sonrası Osmanlı ile dünya ülkelerinin aldığı pozisyonu anlatarak, akıllara takılan soruların cevaplarını verdi. Program, Alanyalıların birbiriyle tanışması ve Alanya’dan gelen ikramların dağıtılması ile son buldu.