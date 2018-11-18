Alanyalılar İstanbul'da buluştu

Alanya Kent Konseyi'nin geleneksel hale getirdiği Çatalca Alaiye Şehitlerini Anma ve Kültür Gezisi sürüyor

Alanyalılar İstanbul'da buluştu
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Alanyalılar İstanbul'da buluştu

Alanyalılar İstanbul'da buluştu

ALANYA Kent Konseyi tarafından bu yıl 6.'sı organize edilen Atatürk ve  Çatalca Alaiye Şehitlerini Anma Programı ile  Kültür gezisi devam ediyor. İlk gün dünyanın 2. büyük kanyonu olan Uşak Ulubey Kanyonu’nu ve Manisa’nın Soma ilçesinde şehit olan maden işçilerinin kabirlerini ziyaret eden Alanya kafilesi, ardından ise Ayvalık ve Cunda Adası’na ziyaret gerçekleştirmişti. 9 otobüs ile  yola çıkan 450 kişilik heyet, Çanakkale Şehitliği’ni de gezdi.
Şehitlikte yapılan dualardan sonra ise 57. Piyade Alayı Şehitliği’ne hareket edildi. Alanya heyetini burada Çanakkale  Kent Konseyi Başkanı Engin Kardemir karşıladı. Alanya Kent Konseyi  heyeti gezinin 3. gününde ise Edirne’ye hareket etti. İlk olarak Sarayiçi ve Kırkpınar güreş alanını ziyaret eden Alanyalılar, dün gece de aslen Alanyalı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın ev sahipliğinde Alanyalılar gecesinde buluştu. Geceye bir dönem Alanya Kaymakamlığı da yapan İstanbul Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, anne tarafından Alanyalı olan eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın ağabeyi Prof. Ümit Doğay Arınç, İstanbul Alanyalılar Derneği yönetimi de katıldı. Mevlüt Uysal, Alanya'dan giden hemşerilerini ağırlarken, tüm Alanya'ya da selam gönderdi.

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2018, 09:24
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